Cata apa este suficienta?

Care sunt semnele deshidratarii la copii?

Cum te poti asigura ca un copil bea suficienta apa?

Asigura-te ca cei mici au la indemana o bautura alaturi de micul dejun, inainte si in timp ce se joaca sau la scoala ori la gradinita.

Daca sunt inregistrate temperaturi inalte, ofera-i copilului cat mai des lichide, adica apa, ceaiuri sau compoturi pe care le-ai pregatit in casa si in care nu ai pus deloc sau foarte putin zahar.

Tine minte ca multe mancaruri, precum sunt fructele, legumele, iaurturile, laptele sau supele, au un continut ridicat de apa si contribuie la hidratarea celor mici.

Adauga in paharul de apa castraveti, lamaie sau fructe proaspete, pentru a aduce un nou gust apei si pentru a o face mult mai gustoasa.

Lasa-l pe cel mic sa aleaga un recipient favorit din care sa bea apa, poate chiar unul cu personajul lui preferat sau in culoarea pe care o iubeste cel mai mult.

Incurajeaza-l pe cel mic sa manance cat mai multe fructe si legume, in loc de dulciuri, folosind metoda exemplului, adica mancand si tu aceste produse sanatoase.

Asigura-te ca in gradinita sau scoala in care cel mic isi petrece ziua ii este la indemana o sursa sigura de apa. Daca nu ai incredere totala in provenienta apei din mediul in care cel mic isi petrece majoritatea zilei, asigura-te ca nu ai uitat sa ii pui la pachet si o sticla cu apa.

Stiind ca apa este atat de importanta, te intrebi daca bei suficienta. Doctorii recomanda unui adult sa consume minimum doi litri de apa pe zi, dar hidratarea unui copil este mult mai complexa de atat. Cantitatea de apa necesara unui copil variaza in functie de varsta, nivel de energie si mediul in care traieste. Ca o regula generala, un copil cu varsta cuprinsa intre 4 si 8 ani are nevoie de minimum 1,2 litri pe zi, in timp ce intre 9 si 13 ani sunt necesari minimum 1,5 litri pe zi pentru o dezvoltare sanatoasa.Copiii au o toleranta mult mai scazuta in fata deshidratarii, drept pentru care este esential sa bea cantitati mici de apa cat mai des posibil, mai ales daca traiesc intr-o zona uscata. Semnele deshidratarii pot fi iritabilitatea, oboseala, durerile de cap, lipsa concentrarii si pielea uscata.Este bine stiut faptul ca un copil invata, in primul rand, prin puterea exemplului, asa ca primul si cel mai important lucru pe care il putem face este sa ne asiguram ca noi insine bem suficienta apa de-a lungul zilei. Iata cateva sfaturi de urmat pentru a-i incuraja si obisnui pe cei mici sa bea apa:Alaturi de o dieta echilibrata, tine minte ca ce se afla in paharul copilului tau este la fel de important pentru sanatatea lui. Evita pe cat posibil bauturile ce contin zahar si tine minte ca apa sta la baza unui organism sanatos, atat pentru tine, cat si pentru cel mic. Intotdeauna trebuie sa avem grija ca apa pe care o bem sa provina dintr-o sursa sigura. Cumpara apa minerala pentru tine si familia ta si scapa de grija ca apa pe care o beti ar putea sa nu fie intocmai sanatoasa pentru voi.