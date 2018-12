Fetita de 8 ani a fost implicata intr-un accident de masina si a intrat in moarte cerebrala. Desi le-a fost greu, parintii copilei au fost de acord sa-i doneze organele.

Plamanii au ajuns in Viena, iar inima ei este acum in pieptul unui baietel de zece ani, care se afla pe lista de asteptare de trei ani. Potrivit medicilor, a fost ultima lui sansa deoarece cei mai multi dintre copiii care au nevoie de transplant de cord mor inainte sa se gaseasca un donator, informeaza stirileprotv.ro.

Joi, 29 noiembrie, fetita de opt ani a ajuns in stare critica la spital, dupa ce a fost lovita de o masina, in timp ce voia sa traverseze strada printr-un loc interzis. Un sofer, care circula cu viteza, a izbit-o in plin pe Emilia care s-a lovit cu capul de asfalt si a intrat in moarte cerebrala.