"In 3 decembrie prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia a pus in miscare actiunea penala fata de 15 inculpati, ambulantieri in cadrul Servicului de Ambulanta Corabia, pentru delapidare, fals si uz de fals. In 4 decembrie s-a luat masura controlului judiciar fata de 13 inculpati, fiindu-le interzisa exercitarea profesiei pe o perioada de 60 de zile", a transmis Politia Judeteana Olt, potrivit Hotnews.ro.

Ambulantierii de la statia Corabia sunt acuzati ca, timp de cinci ani, au furat combustibil din autospecialele destinate transportului pacientilor, pentru a acoperi furtul apeland inclusiv la metoda rularii cu viteze mai mici decat cele impuse de gravitatea cazurilor medicale.

Procurorii spun ca investigheaza inclusiv daca exista o legatura de cauzalitate intre decesul unor pacienti si faptul ca ambulantele rulau cu viteza foarte mica.

Ministrul Sanatatii Sorina Pintea sustine ca exista reguli, proceduri, se iau masuri, insa ministrul Sanatatii nu poate merge in fiecare ambulanta sa vada daca sunt nereguli.

"Mi se pare o chestiune foarte urata. Ne-am obisnuit asa cu totii sa "ciupim". Avem reguli, avem proceduri, important este sa se respecte. Ministrul Sanatatii nu poate merge in fiecare ambulanta sa vada daca sunt nereguli. Masuri se iau. Cred ca mentalitatea ne impiedica sa ne facem treaba, pentru ca de lipsa banilor nu se pune problema.

E o ancheta inceputa in 2015 care s-a soldat cu punerea sub control judiciar mai multor conducatori auto din cadrul ambulantei Corabia, situatie care ne pune intr-o postura dificila in sensul in care cei de la ambulanta Corabia au trebuit sa isi ia toate masurile astfel incat sa isi asigure turele. Serviciul de Ambulanta trebuie sa functioneze. Astept finalizarea anchetei. Cred ca e imatur sa spunem ca au fost decese din cauza intarzierilor voite. Astept finalizarea anchetei. In acelasi timp vom sesiza Colegiul Medicilor vizavi de afirmatiile procurorilor. E putin hazardat in acest moment sa spunem ca au fost decese din aceste motive", a spus Sorina Pintea.