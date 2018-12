O echipa de oameni de stiinta sustine ca studiul pe care l-a realizat pune la indoiala teoria potrivit careia munca la birou in picioare este o buna strategie pentru slabit.

Studiul, publicat in jurnalul Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE), a concluzionat ca in comparatie cu statul pe scaun lucrul la birou in picioare a ars cu circa noua calorii mai mult... echivalentul unei tulpini de telina. Asadar, angajatii care doresc sa arda caloriile din latte-ul consumat dimineata trebuie sa stea in picioare circa douazeci de ore, au notat cercetatorii.



''Insignifianta crestere a costului energiei in urma lucrului in picioare in comparatie cu statul jos sugereaza ca inlocuirea timpului petrecut stand jos cu statul picioare este putin probabil sa ne influenteze in mod semnificativ talia'', a declarat doctor Javier Gonzalez de la Universitatea Bath. ''Pentru a pune aceasta diferenta in context, ar fi nevoie de inca douazeci de ore, in medie, de stat in picioare pentru a arde un latte mediu'', a adaugat el.

''Multe persoane devin constiente de efectele negative asupra sanatatii ale statului prelungit pe scaun, asa ca multi opteaza pentru birouri la care se lucreaza in picioare. Acestia ar trebui sa stie ca, desi statul in picioare prezinta numeroase beneficii, nu ar trebui sa se astepte la schimbari dramatice in ceea ce priveste greutatea corporala. Pentru acest lucru, ei ar trebui sa se concentreze pe cresterea nivelului de activitate fizica si pe alimentatie'', a precizat Gonzales.

In cadrul studiului, oamenii de stiinta de la Universitatea Bath si Colegiul Westmont din Statele Unite au analizat ratele metabolice in repaus ale 46 de barbati si femei cu o stare de sanatate buna. Acestia au fost ulterior impartiti in trei categorii - persoane care au stat intinse, asezate pe scaun si in picioare - iar oamenii de stiinta au analizat caloriile consumate in timpul acestor pozitii, scrie Agerpres.

''La trecerea de la stat jos la stat in picioare am descoperit o crestere a costului energetic de 0,65 kJ pe minut, ceea ce echivaleaza cu o diferenta de 12%'', a indicat profesor Gregg Afman de la Colegiul Westmont.



''Insa interventiile actuale pentru reducerea statului prelungit pe scaun, precum birourile la care se lucreaza in picioare sau tehnologiile portabile, au crescut durata de stat in picioare cu maximum doua ore pe zi. Acest interval de timp limitat ar face ca o persoana sa arda mai putin de 20 de kilocalorii pe zi'', a adaugat specialistul.