Se pare ca barbatul mergea cu viteza foarte mare, iar faptul ca nu a franat deloc i-a facut pe politisti sa ia in calcul posibilitatea unei sinucideri, deoarece barbatul divortase doar de cateva ore, informeaza Antena3.ro.

"Evenimentul a avut loc la cateva sute de metri de Unitatea de Pompieri, astfel ca echipajele de urgenta au ajuns in mai putin de doua, trei minute. Din pacate echipele de interventie au gasit victima in afara autoturismului si prezenta leziuni incompatibile cu viata. In urma impactului cu stalpul autoturismul a fost distrus in proportie de 100%", a declarat Marius Rus, purtatorul de cuvant al ISU Bistrita-Nasaud.

Trupul neinsufletit al tanarului a fost dus la Medicina Legala pentru necropsie.