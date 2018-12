Cutremurul s-a inregistrat la ora la ora 07:33, la o adancime de 148 de kilometri.

Un alt seism, cu magnitudine 3, s-a produs la ora 2:17, in judetul Vrancea, la o adancime de 109 de kilometri.

Cel mai puternic seism din acest an a avut loc in data de 28 octombrie, in judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter, miscarea tectonica fiind resimtita si la Bucuresti.