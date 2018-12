"Am observat ca pasagerul roman nu mai are rabdare. Noi operam trei baze: Larnaca, Liverpool si Torino si pot sa va spun ca, din experienta personala, de fiecare data cand am avut intarzieri punctuale, pasagerii au stat linistiti si au inteles. Sfatul meu este sa aiba putina rabdare, putina ingaduinta si, eventual, sa incerce sa vina mai devreme la aeroport", a spus Puiu.

La randul sau, directorul comercial al Blue Air, Tudor Constantinescu, a subliniat ca nicio companie aeriana nu isi doreste sa aiba intarzieri, iar calatorii trebuie sa stie ca orice intarziere are drept scop siguranta lor, scrie Agerpres.

"Se vad semnele aglomerarii spatiului aerian si mai toate aeroporturile isi ating limita de capacitate in perioadele de varf, iar investitiile in noi capacitati sunt scumpe si necesita timp indelungat. Orice pasager care a calatorit vara oriunde in lume se va plange de cozi, de parcarile pline si de lipsa de capacitate. Nicio companie aeriana nu-si doreste sa aiba intarzieri, inclusiv membrii echipajului doresc sa ajunga acasa mai repede. Insa, sunt factori externi, precum traficul aglomerat, grevele, problemele meteo", a afirmat Constantinescu.

El a aratat ca si aeroportul din Otopeni a ajuns la limita maxima din punctul de vedere al capacitatii.

"Aeroportul este utilizat 100%. Referitor la siguranta pistelor, daca acestea nu ar fi sigure, nu am fi lasati sa decolam sau sa aterizam. Siguranta este coloana acestei industrii. Sigur ca pot aparea probleme punctuale, insa acest lucru se intampla pe toate aeroporturile unde operam", a spus directorul comercial.

Blue Air a inaugurat, marti, cea de-a doua aeronava personalizata in cinstea Centenarului: un Boeing 737 pictat cu chipul Regelui Ferdinand I.

La eveniment au participat si Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei Romaniei, alaturi de ASR Principele Radu.