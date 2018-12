Pentru ca a incalcat conditiile controlului judiciar, masura a fost inlocuita cu arestul preventiv, iar instanta care il judeca va face demersuri pentru aducerea austriacului la proces.

Surse din cadrul DIICOT Arad au declarat, marti, pentru News.ro, ca pe numele cetateanului austriac Dieter Kass, cunoscut om de afaceri in Arad, a fost emis mandat de arestare preventiva pentru ca a incalcat conditiile controlului judiciar in dosarul in care este judecat de Tribunalul Arad pentru pornografie infantila si act sexual cu un minor.

Conform surselor, disparitia lui Dieter Kass a fost constatata in luna octombrie, pentru ca nu s-a mai prezentat in fata autoritatilor, iar ulterior procurorii au primit o scrisoare de la cetateanul austriac prin care acesta anunta ca a plecat din tara.

Omul de afaceri a anuntat ca se afla in Austria, unde isi are domiciliul permanent, si ca a parasit Romania pentru ca nu are incredere in "obiectivitatea si corectitudinea sistemului judiciar" din tara noastra.

Conditiile in care inculpatul a parasit tara fac obiectul unor cercetari efectuate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, care au deschis un dosar penal pentru trecere ilegala a frontierei de stat.

Conform procurorilor DIICOT, Tribunalul Arad, care il judeca pe Dieter Kass, va face demersuri pentru ca acesta sa fie adus din Austria pentru proces, iar daca acest lucru nu se va reusi, va fi judecat in lipsa.

Retinut in luna mai pentru pornografie infantila si sex cu un minor

Dieter Kass (67 de ani) a fost retinut in luna mai, cu propunere de arestare preventiva pe 30 de zile, insa judecatorul de drepturi si libertati a decis ca suspectul sa fie plasat in arest la domiciliu timp de o luna. Ulterior, el a fost pus sub control judiciar, avand insa interdictia de a parasi Romania.

La momentul inceperii anchetei, procurorii DIICOT spuneau ca barbatul este suspectat ca, timp de cel putin trei ani, a racolat fete minore in cluburi din Romania si din afara tarii pentru a produce cu acestea imagini indecente, pe care le stoca sau le distribuia cunostintelor.

In urma unor perchezitii, anchetatorii ridicasera dispozitive pe care erau stocate imagini si au obtinut marturii de la fete minore care au pozat pentru austriac sau i-au trimis acestuia, contra cost, fotografii si videoclipuri cu ele dezbracate. Afaceristul ar fi platit intre 250 si 500 de euro pe seturi de fotografii cu minore dezbracate.

In urma cercetarilor, austriacul a fost trimis in judecata pentru pornografie infantila si sex cu un minor.

Omul de afaceri este cunoscut in judetul Arad, pentru ca in trecut si-a manifestat si intentia de a investi in clubul de fotbal UTA. Dieter Kass detine la Curtici cel mai mare terminal intermodal din Europa de Est si este asociat in companii de transport international cu filiale pe tot continentul. In primavara, el semnase achizitia a 100 de vagoane de transport marfa produse la Astra Rail Arad, contractul avand o valoare de 16 milioane de euro. (Sursa: News.ro)