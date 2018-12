Ti-am pregatit mai jos o lista cu caracteristicile tesaturilor folosite deseori la realizarea covoraselor pentru cei mici, in asa fel incat sa le poti alege pe cele care se potrivesc cel mai bine nevoilor familiei tale.

Lana

: Lana este o fibra naturala foarte rezistenta, calduroasa si durabila, pastrandu-si aspectul timp indelungat. Un covor din lana impiedica raspandirea focului si nu se topeste.

Dezavantaje: Se decoloreaza de la razele soarelui, iar detergentii alcalini o pot deteriora. Absoarbe foarte repede umezeala, asa ca lichidele varsate pe covorasul din lana il pateaza usor. Covoarele din lana pot fi afectate de molii daca nu sunt aspirate suficient de des.

Bumbacul

: Bumbacul este mai ieftin decat lana si e aproape la fel de rezistent. Modelele mici de covorase pentru copii realizate din bumbac pot fi chiar puse in masina de spalat, cele mari pot fi curatate cu un aspirator cu aburi, iar daca vrei sa scoti niste pete, e suficient sa pui pe ele putina apa oxigenata si sa freci usor cu o periuta. Covoarele din bumbac se gasesc intr-o paleta diversificata de culori si sunt placute la atingere.

Dezavantaje: Bumbacul este inflamabil.

Fibre acrilice

: Fibra acrilica este o fibra obtinuta artificial care, la atingere, seamana foarte mult cu lana. Covoarele care contin fibre acrilice sunt mai economice, nu provoaca alergii si au o greutate redusa. Sunt disponibile intr-o gama cromatica diversa. Ofera o izolare termica buna, nu favorizeaza acumularea petelor si au o rezistenta crescuta la mucegai si umezeala.

Dezavantaje: Mobila grea poate lasa urme pe covorasul din fibre acrilice.

Polipropilena

Poliamida (nailonul)

Poliesterul

: Costul unui covor din polipropilena este mai scazut decat al unuia din fibre naturale. Chiar daca este o fibra sintetica, poate imita lana si, spre deosebire de aceasta, rezista foarte bine la pete. Se comporta foarte bine in spatiile cu trafic redus spre mediu sau unde se pot intampla diverse accidente culinare. Nu se decoloreaza repede si nu mucegaieste.: Un covoras pentru camera copiilor realizat din polipropilena poate fi destul de rigid, iar daca este supus la presiuni mari mai mult timp, nu va mai reveni la forma initiala (de exemplu, daca asezam picioarele biroului pe un astfel de covor, vor ramane urme).: Nailonul este tot o fibra obtinuta pe cale sintetica, insa, spre deosebire de polipropilena, e mai elastic, iar asta il face sa revina usor la forma initiala. Este cea mai durabila si rezistenta fibra folosita la realizarea covoarelor. Are o versatilitate mare si covorasele din nailon sunt disponibile intr-o gama cromatica foarte variata. Nailonul nu se decoloreaza si se curata usor, dar nu la fel de usor ca poliesterul.: Nailonul este cea mai scumpa fibra sintetica produsa in prezent.: Covorasele pentru copii confectionate din poliester rezista mai bine la pete fata de cele din lana si chiar nailon. Ca pret, poliesterul este mai avantajos decat nailonul. Poate fi vopsit in culori variate si intense, ideale pentru camera copiilor.: Uzura poate afecta relativ repede un covor din poliester, facandu-l sa arate „purtat”. Acest tip de fibre sintetice atrage usor uleiurile, ceea ce il face sa para murdar in scurt timp.

Cand alegi covoarele pentru camera copiilor, pe langa material, mai trebuie sa tii seama si de alte aspecte, precum lungimea firului (sunt recomandate covoarele cu firul scurt, pentru ca sunt mai usor de curatat si de intretinut), culoarea (evita covoarele in culori deschise pentru ca se murdaresc repede), forma si dimensiunea. Nu uita ca si parerea celor mici conteaza, mai ales cand vine vorba de camera lor, asa ca poti transforma cautarea covorasului perfect intr-o misiune pentru toata familia.