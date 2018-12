Ce este izolarea fonica

Materiale pentru izolarea fonica:

Izolare fonica pentru pereti, ferestre si sol

Pentru izolarea fonica a ferestrelor este nevoie de o tamplarie foarte buna. In caz contrar, cadrele disjuncte lasa intre ele punti fonice si se infiltreaza zgomotele exterioare.

Pentru izolarea fonica a solului se poate acoperi pardoseala cu mocheta sau parchet flotant, dar si cu dala flotanta, un strat cu rol izolant care este acoperit cu o dala din beton armat si este detasata de pereti.

Izolare fonica pentru pereti. Sunt folosite panouri din gips carton cu o grosime de 4-10 cm, care se aplica usor cu adezivi dintr-un loc in altul.

Cand ne referim la izolare fonica Reynaers , aceasta are ca scop principal atenuarea, dar si eliminarea propagarii zgomotelor din interiorul locuintei.Pentru a ajuta izolarea fonica este nevoie de materiale si tehnici de izolare care au la baza notiunile acusticii. Un rol important in izolarea fonica il joaca etanseitatea la aer deoarece de fiecare data cand va exista o problema cu etanseitatea aerului, atunci se va ridica o problema si in ceea ce priveste izolarea fonica.Tot mai multi oameni pun accent pe izolarea fonica pentru locuinta proprie pentru a crea un mediu linistit, dar si pentru cladiri si ansambluri de birouri pentru a spori gradul de concentrare al angajatilor.- Vata de sticla - material care are o capacitate ridicata de absorbtie a sunetelor la grosimi mici si care se adapteaza perfect la corectia acustica.- Vata bazaltica - Asigura un confort acustic si este in masura sa absoarba perfect sunetele. Vata bazaltica reduce simtitor zgomotele de impact.- Spuma compozit poliuretan - Este un material foarte usor, dar care asigura o izolare fonica foarte buna, la fel si performanta termica.Pentru izolarea fonica, geamul este extrem de important, la fel si compozitia structurii - aluminiu, lemn sau PVC. Geamul clasic 4-6-4 sau 4-12-4 permite o izolare termica mai mult decat o izolare acustica. In prezent, geamul cu izolare ranforsata (GIR) este un model performant care asigura o izolare de circa 40 dB.Alegerea corecta a sticlei este unul dintre pasii importanti deoarece vitrajul izolat fonic asigura un sistem performant de izolarePentru izolare fonica pe structura metalica si placi de gips carton se foloseste izolare ranforsata de un gol de aer intre placile profilate si peretele existent. Se poate aplica si pe tavan. Pentru peretele secundar se aplica izolant simplu pe peretele originar care este mascat de un perete din caramizi, beton celular ori placi de faianta.