Intr-un comunicat transmis marti Agerpres, MAE arata ca elementele prezentate in articolul de presa indica o necunoastere a istoriei si puncteaza faptul ca la Adunarea Nationala de la Alba Iulia au participat reprezentantii tuturor partidelor, confesiunilor religioase si starilor sociale, iar rezolutia adoptata a fost semnata mai intai de reprezentantii minoritatii germane din Transilvania si Bucovina.

"Ministerul Afacerilor Externe a luat nota cu consternare de articolul de presa publicat de Agentia Germana de Presa (DPA - Deutsche Presse Agentur) si preluat de postul public de televiziune german ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) cu privire la aniversarea Centenarului Marii Unirii, care nu reflecta adevarul istoric, respectiv manifestarea de vointa a Transilvaniei de unire cu Romania. Dincolo de abordarea tendentioasa care reiese din titlul articolului, elementele prezentate indica o lipsa de cunoastere a istoriei si o ignorare voita a realitatilor istorice. La 1 decembrie 1918, 100.000 de persoane au hotarat Unirea cu Romania, cu participarea tuturor partidelor, tuturor confesiunilor religioase si a tuturor starilor sociale. Documentul adoptat la Alba Iulia, respectiv Rezolutia Adunarii Nationale de la Alba Iulia, a fost semnat mai intai de reprezentanti ai minoritatii germane din Transilvania si Bucovina", precizeaza MAE in comunicat.

Ministerul de Externe arata ca erorile grave pe care le contine stirea de presa mentionata aduc atingere adevarului istoric si subliniaza ca, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Berlin, se fac demersuri pe langa cele doua redactii pentru a oferi clarificari si a rectifica cele prezentate initial.

"Erorile grave pe care le contine stirea de presa mentionata, din necunoastere sau rea intentie, aduc atingere adevarului istoric si prevederilor Tratatelor de pace de la Versailles (1919) si Trianon (1920), iar orice incercare de prezentare trunchiata sau denigrare a semnificatiei acestui moment este un act care contravine principiilor fundamentale ale misiunii mass-media de informare corecta si obiectiva a publicului. In acest sens, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Berlin, a facut demersuri pe langa redactia Agentiei Germane de Presa (DPA - Deutsche Presse Agentur), respectiv a postului public de televiziune german ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) in vederea oferirii clarificarilor necesare si solicitarii rectificarii celor prezentate", se mai arata in comunicatul MAE.