Barbatul a fost identificat si prins de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, marti dimineata, intr-o casa nelocuita din comuna Calopar.

"Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj continua cercetarile, in vederea stabilirii intregii stari de fapt, urmand ca la definitivarea acestora sa fie facute propunerile corespunzatoare unitatii de parchet competente", au precizat reprezentantii Politiei Dolj, potrivit News.ro.

Barbatul in varsta de 36 de ani, din Motatei, era condamnat pentru furt calificat, infractiune pentru care primise o pedeapsa de trei ani de inchisoare. Acesta era incarcerat in regim semideschis si muncea sub supraveghere atunci cand a reusit sa fuga.