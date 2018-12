Politico a realizat o lista a persoanelor de actiune, a protestatarilor si a visatorilor care urmeaza sa transforme fata Europei in 2019.

"POLITICO 28 este ghidul nostru cu oamenii pe care trebuie sa ii urmarim in 2019. Ca de obicei, lista noastra include politicieni, lideri de afaceri, activisti si artisti selectati nu pentru puterea functiei pe care o detin, ci pentru modul in care isi modeleaza tara sau Uniunea Europeana. Insa in acest an am facut ceva diferit: in plus fata de alegerea unui numar global, ne-am impartit lista in trei categorii: executanti, visatori si perturbatori. Selectia noastra nu ar trebui privita ca exprimarea unei aprobari, ci reflecta cine credem ca va forma o discutie europeana. Speram ca generatia noastra din 2019 va stimula dialogul si poate chiar si controversa", a spus redactorul Stephan Faris, cel care a condus proiectul, potrivit hotnews.ro.

Mihai Sora figureaza in acest top ca figura publica anti-sistem care poate influenta nu numai viitorul tarii, ci si al UE, conform adevarul.ro.

Generatia 2019 POLITICO 28:

Matteo Salvini (Italia)

Executantii : Ine Marie Eriksen Søreide (Norvegia), Pedro Sánchez (Spania), Martin Selmayr (Germania), Heli Tiirmaa-Klaar (Estonia), Yulia Timoshenko (Ucraina), Mark Carney (Canada), Barbara Nowacka (Polonia), Miriam Dalli (Malta), Ronald Prins (Olanda);

Visatorii : Garance Pineau (Franta), Niklas Zennström (Suedia), Era Istrefi (Kosovo), Peter Vesterbacka (Finlanda), Sener Levent (Cipru), Joana Vasconcelos (Portugalia), Ivan Krastev (Bulgaria), Dominik Feri (Cehia), Guðrið Højgaard (Insulele Feroe);