"Vor primi in plus (pensionarii n.r) de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune ca aceasta recalculare se deruleaza pe o perioada de 12 luni, dar, indiferent cand se va termina de calculat ultimul dosar din tara, acel pensionar va primi banii incepand cu 1 octombrie 2018. Practic nu pierde niciun leu. Pentru a pune in aplicare o asemenea lege exista nevoie de un soft, program informatic, pe care trebuie sa-l achizitionam. Suntem in procedura de achizitie, suntem in procedura finala si imediat semnam raportul procedurii si contractul. Scrie in lege clar ca aceasta procedura de recalculare si de plata se deruleaza in interiorul acestor 12 luni, dar, repet, punerea in plata se face cu intrarea in vigoare. Daca sa zicem ca in februarie 2019 un pensionar care se incadreaza la acea lege 192 primeste acasa decizia de pensie cu noul cuantum el va fi pus in plata incepand cu 1 octombrie 2018. Practic de cand a intrat legea in vigoare pana va primi decizia acasa acel pensionar va primi diferenta de bani.

De-a lungul timpului legea pensiilor (...) a fost tot amendata, tot modificata. S-au creat inechitati, unii pensionari au iesit mai devreme beneficiind de un alt stagiu de cotizare, altii au beneficiat de punctaj la grupe, altii nu. Acele persoane care nu au punctaj la grupele de munca si care au iesit la pensie pe legi speciale se incadreaza la 192. Acelor persoane le va fi recalculata pensia. Foarte important de precizat ca, daca cumva, din calcul, la unii dintre pensionari iese un cuantum mai mic niciun pensionar nu va pierde ci va ramane in plata cu acel cuantum care este cel mai avantajos pentru el", a declarat Budai la Romania TV, potrivit ziaruldeiasi.ro.