In acelasi dosar, au fost trimisi in judecata Miron Panaitescu (administrator al unor societati comerciale si fost partener de afaceri cu patronul Hexi Pharma, Dan Condrea), acuzat de savarsirea infractiunii de complicitate la spalarea banilor, precum si Erdei Attila (administrator al unor societati comerciale), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata, informeaza Digi24.

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

SC HEXI PHARMA CO SRL pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata,

PANAITESCU MIRON VICTOR, administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la spalarea banilor,

ERDEI ATTILA, administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.



In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2012 – 2016, societatea S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. a evidentiat in actele contabile operatiuni fictive de achizitii de servicii si cheltuieli fictive care nu au avut la baza operatiuni reale in scopul diminuarii impozitului pe profit datorat bugetului de stat si respectiv a deducerii in mod nelegal a TVA-ului de plata (prin interpunerea in relatia comerciala cu furnizorii reali a unor firme prin care s-a majorat in mod nejustificat pretul bunurilor achizitionate).

In acelasi context, in vara anului 2012, inculpatul Erdei Attila a emis catre SC Hexi Pharma CO SRL 6 facturi fiscale fictive care atestau prestarea unor servicii in valoare totala de 238.390 lei, plus TVA aferenta in suma de 57.214 lei.

Prin aceste demersuri inculpata Sc Hexi Pharma Co Srl a prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de 916.739 lei, din care 366.694,4 lei reprezinta impozit pe profit si 550.044,6 lei reprezinta taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nelegal.

In perioada iulie 2013 – decembrie 2015, inculpatul Panaitescu Miron Victor l-a ajutat pe administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. (in prezent decedat) sa disimuleze originea ilicita a sumelor de 2.275.672,19 euro si 9.875.717,45 lei, obtinute de acesta din urma ca urmare a savarsirii infractiunii de delapidare. In acest sens, intre societatile administrate de inculpatul Panaitescu Miron Victor si doua firme din Cipru controlate de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L, au fost incheiate mai multe contracte fictive de prestari servicii. Ulterior, o parte din aceste sume de bani au fost retrase direct de la ATM-uri, iar restul au fost transferate in conturile unor societati de unde au fost la fel retrase in numerar, de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a declarat ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 9.553.392 lei, reprezentand prejudicial cauzat bugetului de stat in maniera de mai sus.



In cauza, s-a dispus luarea masurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile si mobile ce apartin SC Hexi Pharma co SRL si altor persoane fizice si juridice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

Fata de CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Dinu Flori, Ochinciuc Uliana si Ochinciuc Radu, procurorii anticoruptie au dispus solutia clasarii", se arata in comunicatul DNA.