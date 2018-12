Cu totii ne-am dori sa purtam un nume deosebit, "rasunator", insa, in sensul pozitiv desigur. Cu totii tanjim dupa laude si ne-am dori sa obtinem un mic compliment din orice. Simpla propozitie "Ce nume frumos ai!" ne poate gadila ego-ul si ne faca sa ne simtim mai bine. Desigur, este o chestiune ce tine de gust. Daca unei prietene ii place numele Elena, poate cealaltta, pe care chiar o cheama Elena, il detesta si ar vrea sa poarte numele Maria. Si tot asa. Exemple de acest gen am putea enumera la nesfarsit, fiecare dintre noi avand poate cate o nemultumire legata de nume. Daca este ceva pe care cu totii l-am putut observa de-a lungul timpului este ca niciodata nu suntem pe deplin multumiti, de ce ar face o exceptie numele?

Insa, facand abstractie de numele obisnuite, care ne sunt sau nu pe plac, exista o categorie din care probabil nimeni nu ar vrea sa faca parte, dar in care se incadreaza destul de multi oameni si anume, cea a numelor ciudate si amuzante.

Din Anuarul Statistic al Romaniei aflam ca exista destui de multi oameni care poarta nume de pasari, animale, tari, fructe, instrumente muzicale, organe anatomice, culori, copaci, etc. Dintre acestea amintim nume amuzante frecvente precum Plosnita, Curca, Pasarica, Bucila, Mortu, Pipi, Curu, Bounegru, Boubatran, Gainat, Bulan, Gunoi, Nespalatu, Galeata, Castron, Belibou, Sulica, Oasenegre, etc.

Mai rare sunt alte nume amuzante precum Ticalos, Rau, Pacatos, Mucu, Sula, Betivu, Prostu, Lopata, Patron, Nebunu, Blegu sau Expertiza, Justitia, Politia, Facultatea, Farmacia, Portocala, Lamaia, Semafor, Paracetamol, Termopan, Imparateasa, Mormant, Papanas sau Televizor, noteaza someseanul.ro.

Astfel de nume amuzante am mai putea insira destule, insa, ne-am gandit sa va prezentam 20 de nume intregi, care sunt pe cat de haioase, pe atat de greu este de imaginat cum ar fi sa ne punem in locul persoanelor respective.

Top 20 de nume amuzante din Romania:

Ispilante Sentiment Brusli; Cojocaru Tom-Mac-Bil-Bob-Constantin; Strut Modest; Geniloni Sfecla; Randunel Pisica; Ion Mariano Monamour; Andaluzia Posirca; Bred Pit; Supplexa Memoranda Onac; Intuneric Steluta Luminita; Ramurel Pastrama; Rudolf Pufulete; Putoi Ion; Ruptureanu Rozeta; Marin Capdefier; Tuduce Dorule Dicusara; Vasile San Siro Ciocoi; Simion Berebuna; Ilegitim Vasile; Napoleon Rata.

Nici in strainatate lucrurile nu stau tocmai diferit, remarcandu-se o serie de nume amuzante si bizare, lucrurile fiind luate insa mai in tragic decat la noi. Chiar in urma cu cateva zile in atentia publicului a fost adus un caz al unei mame care s-a aratat indignata de faptul agentii de la Southwest Airlines au ras de numele fetitei sale in varsta de cinci ani, Abcde Redford. Numele fetei compus din primele cinci litere ale alfabetului s-ar pronunta "AHB-sih-dee", conform ABC News . Se pare ca nu mai putin de 330 de persoane ar detine acest nume in Statele Unite.

Pentru ca am realizat un top al numelor haioase din Romania, in cele ce urmeaza va vom prezenta cateva dintre cele mai amuzante nume din strainatate.

Top 10 nume amuzante din strainatate

1. Sam Sung2. Saad Maan

3. Batman Bin Suparman

4. Lord Brain







5. Kash Register

6. Lieutenant Les Mcburney





7. General Arse Biscuites

8. Janice Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele





9.MacDonald-Berger

10.Krystal Ball



