Firea a adaugat ca, din datele pe care le detine, in lunile octombrie si noiembrie, s-au nascut la Maternitatea Giulesti aproape 700 de copii, dintre care 20 au prezentat diferite afectiuni cutanate si au ajuns la Spitalul "Grigore Alexandrescu", scrie Agerpres.

"In acest moment, pentru ca am tinut permanent legatura cu colegii nostri, sunt 15 bebelusi internati, dintre acestia doar 11 au confirmat stafilococul auriu, restul s-au externat. Am citit raportul de la DSP: sunt 15 internati, 11 confirmati, la patru se asteapta rezultatele analizelor. (...) Nu este ceva grav, nu este niciun copil pus in pericol, dar este o situatie care trebuie sa fie gestionata. (...) Subliniez ca inca din luna octombrie se luasera deja masuri la Maternitatea Giulesti pentru a vedea cine a fost purtatorul stafilococului. 104 de cadre medicale au fost investigate medical, dintre acestea doar la 20 s-a depistat. (...) Cele 20 de persoane sunt fie in concediu medical, fie in libere", a explicat primarul general, intr-o declaratie acordata presei dupa ce a participat la inaugurarea Pietei Leul Ierusalimului.

Gabriela Firea a sustinut ca exista o intreaga dezbatere, pentru ca legislatia nu este foarte clara in Romania.

"Acum este o intreaga discutie, o intreaga dezbatere, pentru ca legislatia nu este foarte clara in Romania, in sensul ca nu exista niciun simptom pentru un adult sanatos si noi putem sa fim purtatori de germeni de stafilococ auriu si sa nu stim acest lucru, ci doar prin analize repetate si prin masuri de igiena care se impun si care trebuie luate. De exemplu, nu exista obligativitatea purtarii permanente a mastii. Eu cred ca ar trebui sa regandim tot acest sistem, ma refer la nivelul intregii tari, nu doar pentru maternitate, pentru ca astfel de situatii au mai fost in intreaga tara si cred ca vor mai aparea, nu suntem intr-o situatie singulara. Si atunci trebuie sa luam cu totii masurile care se impun pentru purtarea mastii permanent si pentru schimbarea la fiecare manevra cu bebelusii a manusilor chirurgicale", a spus Firea.

Ea a adaugat ca municipalitatea va continua investitiile in sanatate.

"Primaria Generala, ca autoritate locala, are atributii legale in ceea ce priveste functionarea cladirii si investitiile in aparatura. Responsabilitatea actului medical este stabilita prin legislatia in vigoare, medicii sunt platiti de catre Ministerul Sanatatii, actul medical este de asemenea supravegheat, controlat de cei care au raspundere in domeniu. Dar asta nu inseamna ca ne derobam sau ca aratam catre altcineva. (...) Noi tot ceea ce putem sa facem, si am intreprins si pana acum, este sa investim cat mai mult atat in aceasta maternitate, cat si in celelalte maternitati care sunt in subordinea Primariei si, printr-o colaborare foarte buna cu Ministerul Sanatatii, cu Directia de Sanatate Publica si cu institutiile abilitate, sa contribuim ca actul medical sa fie unul de calitate", a aratat primarul Capitalei.

Potrivit acesteia, in toate spitalele trebuie regandit sistemul privind sterilizarea, dezinfectarea mediului, in conditiile in care nu exista un mediu steril, pentru ca nu de fiecare data pacientii sau apartinatorii inteleg sa respecte regulile de igiena stricta, adecvata.

Primarul general a subliniat ca analizele vor fi cele care vor confirma cel mai bine situatia de la Maternitatea "Dr. Panait Sarbu" - Giulesti si si-a exprimat speranta ca aceasta se va redeschide in curand pentru ca este "una dintre cele mai cautate din tara".