Ea a fost prezenta la deschiderea Bursei locurilor de munca pentru persoanele cu handicap, organizata cu prilejul Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati.

"As vrea sa trag un semnal de alarma cu privire la proiectul Legii pensiilor, in ceea ce priveste persoanele pensionate cu handicap. In legea actuala se recunoaste ca o treime din stagiul de cotizare al persoanelor cu dizabilitati se considera stagiu complet. In noua lege nu se mai recunoaste acest stagiu, astfel ca pensiile persoanelor cu dizabilitati nu vor mai creste niciodata. Este vorba despre un drept castigat, pe care il vom pierde daca noua lege nu va fi modificata, asa cum am cerut inca din faza de proiect. Persoanele cu dizabilitati care au muncit si au depus eforturi, atat ele, cat si familiile lor, eforturi considerabile, vor fi absolut discriminate si vor pierde un drept castigat cu foarte mare greutate", a sustinut Tonci, potrivit Agerpres.

De asemenea, in articolul care cuprinde definitiile, pensionarul cu handicap nici macar nu se regaseste, a adaugat ea.

"Formula de calcul ne dezavantajeaza total, pentru ca, asa cum spuneam, noua lege nu recunoaste ca ne-am indeplinit stagiul complet prin acea treime pe care o recunoaste legea de acum, ceea ce este inechitabil", a continuat reprezentanta persoanelor cu dizabilitati.

Astfel, potrivit acesteia, pensionarii cu handicap vor primi doar o treime din pensia care li s-ar cuveni in mod normal.

"Am prezentat acest aspect in Comisia de munca din Senat si i-am adus la cunostinta acest lucru astazi domnului ministru (Marius Budai - n.r.), care a spus ca vom stabili o intalnire sa cautam solutii pentru inlaturarea acestor inechitati si discriminari din lege", a mai spus Tonci.

Ea a aratat ca fostul ministru de resort, Olguta Vasilescu, nu i-a impartasit opinia si a considerat ca nu exista niciun element in Legea pensiilor care sa-i discrimineze pe pensionarii cu handicap.