UPDATE: Potrivit reprezentantilor Spitalului ”Grigore Alexandrescu”, numarul bebelusilor cu stafilococ auriu provenind de la Maternitatea Giulesti si care au fost internati a ajuns la 20.

Potrivit unei informari a Spitalului de copii "Grigore Alexandrescu", pana in prezent pentru 20 de bebelusi care s-au nascut la maternitatea din Capitala s-a confirmat diagnosticul.

"Ieri (duminica - n.r.) s-au mai prezentat doua cazuri - o piodermita, internata in Sectia de pediatrie, si un caz de celulita, internat in Sectia de chirurgie. Total internati - 15, din care 11 confirmati si patru culturi in lucru. Total cazuri confirmate pana acum - 20", precizeaza informarea Spitalului "Grigore Alexandrescu".