Aflata intr-o vizita in judetul Bihor, Corina Cretu a fost intrebata cum comenteaza o serie de acuzatii la adresa sa facute duminica seara de Darius Valcov, consilier al premierului, ea aratand ca nu este pentru prima data cand reprezentanti ai partidului de guvernamant, inclusiv din Guvern, ataca Executivul de la Bruxelles.

"Nu este pentru prima data cand oameni din partidul de guvernamant, inclusiv din Guvern, ataca Comisia Europeana. Aseara, nu numai eu am constatat acest lucru, ci si presedintele Comisiei Europene, domnul Jean Claude Junker. Stiti si ca domnul prim-vicepresedinte Timmermans este de cateva saptamani bune atacat si jignit din Romania de catre membrii partidului de guvernamant. (...) Guvernul Romaniei va fi miercuri la Bruxelles, va prezenta in cadrul Colegiului Comisarilor programul Presedintiei Romaniei la Consiliului UE si as invita-o pe doamna prim-ministru sa faca aceste precizari - daca toate aceste atacuri la adresa CE reprezinta pozitia oficiala a statului roman", a declarat comisarul european.

Potrivit comisarului, in toate regulamentele Comisiei Europene se incurajeaza parteneriatul public - privat si a precizat ca declaratiile sale legate de aceasta modalitate de a realiza proiecte s-au referit doar la faptul ca Romania are o sansa istorica de a avea fonduri nerambursabile de la UE.

Corina Cretu i-a transmis lui pe Darius Valcov sa citeasca recomandarile din rapoartele Curtii de Conturi Europene referitoare la tarile care n-au experienta parteneriatelor public - private si despre modul cum trebuie sa abordeze aceste lucruri cu mare prudenta pentru a nu avea penalitati sau renegocieri costisitoare pentru populatie mai tarziu, scrie Agerpres.

"Nu este problema mea, este decizia statului roman, dar nu am primit nicio notificare la Comisia Europeana cum ca se doreste sa se faca un proiect pe parteneriat public - privat. Am aflat de la televiziuni despre Autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni, despre care specialistii nostri spun ca avem bani pentru studii de fezabilitate sa-l facem in aceasta perioada de programare si sa incepem constructia in 2021. In orice caz, ca o medie, se spune in aceste rapoarte ale Curtii de Conturi Europene foarte clar ca un parteneriat public - privat dureaza intre 20 si 30 de ani si de aceea CE recomanda sa se faca cu consultanta de la institutiile financiare internationale, cum ar fi Banca Europeana de Investitii sau Banca Mondiala. Deci, aceasta politizare este in detrimentul cetatenilor", a afirmat comisarul european.

Comisarul Corina Cretu "minte prin omisiune" referitor la parteneriatul public - privat, a declarat Darius Valcov, duminica seara, pentru un post de televiziune.

"O imbinare este cel mai potrivita si exista regulamentul 1303, din 2013, al Comisiei Europene, care chiar incurajeaza sa se faca parteneriat public - privat, iar partea publica, care intra in parteneriat, sa fie din fonduri europene. Chiar se incurajeaza acest lucru. Ele nu se exclud. (...) Corina Cretu minte prin omisiune. Nu am vorbit niciodata, era mult prea mic un consilier de stat sa fie cautat de un comisar european", a sustinut Valcov la Antena 3.