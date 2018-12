Poti face acest lucru pe o perioada lunga de timp? Ei bine, din acest punct lucrurile incep sa devina putin mai greu de rezolvat, pentru ca sunt o multime de tentatii ce pot pune bete in roate, de-a lungul acestui demers. Insa daca esti in cautarea unor motive clare pentru care sa te apuci sa economisesti, iata cateva:

1. Achitarea datoriilor catre prieteni

2. Investitii inspirate pentru casa

3. Rezolvarea rapida a unor probleme

1. Achitarea datoriilor catre prieteni

2. Investitii inspirate pentru casa

3. Rezolvarea rapida a unor probleme

Daca ai acumulat datorii la cei mai buni prieteni ai tai, este bine sa incepi chiar de pe acum sa strangi bani, pentru a restitui in cel mai scurt timp suma imprumutata. De ce este bine sa onorezi rapid datoriile catre cele mai apropiate persoane din viata ta? Pentru ca cei dragi iti pot garanta rapid un imprumut binevenit, in cazul in care o urgenta financiara neprevazuta apare in viata ta. Or in cazul in care continui sa amani restituirea banilor imprumutati, poti sa iti iei gandul de la un alt eventual imprumut. Asa ca, incepe sa iti recalculezi cheltuielile zilnice, pentru a putea economisi suficienti bani, astfel incat sa fii mereu pe 0 cu datoriile tale.Daca vrei sa te bucuri de un confort binemeritat de fiecare data cand ajungi in casa ta, stii foarte bine ca mobilierul, electrocasnicele, corpurile de iluminat si multe altele contribuie din plin la starea de bine a propriului camin. Daca iti place sa faci investitii smart pentru casa si abia astepti perioadele de reduceri precum Black Friday , ei bine, asigura-te ca febra cumparaturilor nu te prinde cu buzunarul gol. Profita din timp de zilele cu oferte de nerefuzat si economiseste luna de luna, putin cate putin, pentru a avea la indemana o suma frumoasa de bani, atunci cand se da START reducerilor de sezon.Niciodata sa nu spui niciodata! De aceea, banii tinuti bine la saltea iti pot rezolva rapid o parte din cheltuielile cu o problema medicala, o avarie la sistemul de incalzire al casei, o defectiune la motor, chiar inainte de plecarea ta in vacanta. Pentru ca timpul te preseaza in astfel de cazuri, iar varianta impurmutului de la prieteni sau rude nu stii daca poate functiona de fiecare data, incepe sa faci acest exercitiu al economisirii luna de luna.

In cazul in care o urgenta aparuta de nicaieri te surprinde, totusi, fara bani pusi deoparte, poti obtine oricand un credit cu buletinul, cuprins intre 100 si 2000 de lei. Data scadenta a acestui imprumut este ziua ta de salariu, insa poti rambursa mai devreme fara niciun fel de probleme. Asadar, exista intotdeauna solutii pentru ca tu sa faci rapid rost de bani, iar creditul cu buletinul este poate una dintre cele mai bune.