Barbatul a fost gasit de vecinii acestuia care au anuntat si Politia. Potrivit primelor informatii, ar fi avut loc un conflict intre mai multi barbati pe Aleea Diham, din Sectorul 2.

Politistii de la Serviciul Omoruri au ajuns la fata locului pentru a stabilii cauza si conditiilor in care a survenit moartea barbatului.

"In aceasta dimineata, prin apel 112 a fost sesizat, pe raza sectorului 2, decesul unui barbat de 38 de ani. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care a survenit moartea barbatului", informeaza Politia Capitalei, potrivit Antena3.ro.