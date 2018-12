In prezent, raman internati cu acelasi diagnostic 14 copii, doi au fost externati, fiind in lucru sase probe, potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului "Grigore Alexandrescu", Raluca Alexandru.

La "Grigore Alexandrescu" au ajuns de la sfarsitul lunii octombrie si pana in prezent mai multi copii nascuti la aceasta maternitate.

"Cu privire la bebelusii nascuti la Maternitatea 'Panait Sarbu', care ni s-au adresat incepand cu data 24.10.2018, va aducem la cunostinta ca am tratat 14 pacienti (toti in prima luna de viata). Dintre acestia, 12 au fost depistati cu stafilococ auriu meticilino rezistent in diferite culturi", a precizat un comunicat al spitalului transmis miercuri. Alte doua internari au avut loc vineri.