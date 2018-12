"Este o agresivitate pe care in trecut nu am mai intalnit-o, in ultimii 20 de ani. (...) Astazi cred ca ceea ce vedem si trebuie sa ne punem o intrebare corecta este cat de reprezentativa este aceasta voce agresiva, turbulenta, cat de reprezentativa, cat de legitima este. Ea, dupa parerea mea, nu are nicio reprezentativitate, pentru ca este vorba despre un numar restrans de cetateni in raport cu populatia Romaniei, dar nici legitimitate. Legitimitatea nu poate sa fie data intr-un sistem democratic decat de validarea prin alegeri”, a declarat la Romania TV Calin Popescu Tariceanu, potrivit Mediafax.

El a mai spus ca pentru unii romani retelele de socializare au devenit singura sursa de informare.

”In loc sa puna mana pe o carte, ei se uita pe Facebook si-si imagineaza ca stiu totul. Informarea si dezinformarea nu au aparut acum, de cand sunt retelele de socializare. Ele sunt de o vesnicie. Sigur ca viteza de propagare a informatiei era alta si poate sunt perioade in care asemenea tendinte anarhice pot sa iasa la suprafata. S-ar putea ca ele sa aiba cauze mai profunde”, a adaugat Tariceanu.

Aproape 2.000 de protestatari au protestat sambata in Piata Victoriei pentru a-si arata nemultumirea fata de actuala guvernare.