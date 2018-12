Cele mai cautate cuvinte de catre romani pe Google, in 2018

Cuvintele "translare", "meteo si "traducere" au fost cele mai cautate de romani pe Google, acestea fiind accesate de peste 12 milioane de ori in primele 10 luni din acest an, releva o analiza de specialitate, care a scos la iveala ca necesitatile de traducere sunt pe primul loc in relatia cu motorul de cautare.