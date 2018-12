Studiul, realizat de Centrul chinez pentru controlul si prevenirea bolilor si Universitatea Fudan din Shanghai, a analizat 1.826.186 de decese din cauze non-accidentale, inregistrate in perioada 2013 - 2015 in 272 de orase din China situate in cinci zone climatice.

Cauzele deceselor au inclus afectiuni cardiovasculare, respiratorii, boala coronariana, accidente vasculare cerebrale si boala pulmonara obstructiva cronica, scrie Agerpres.

Oamenii de stiinta au clasificat temperaturile in patru categorii:

- frig extrem (intre minus 6,4 grade Celsius si 1,4 grade Celsius),

- frig moderat (intre minus 1,4 grade Celsius si 22,8 grade Celsius),

- caldura extrema (intre 29 grade Celsius si 31,6 grade Celsius),

- caldura moderata (intre 22,8 grade Celsius si 29 grade Celsius).

Cercetatorii au descoperit ca 14,33% dintre decese au fost asociate cu temperaturile ridicate sau scazute. Dintre acestea, frigul moderat si caldura moderata au fost asociate cu cel mai mare risc - 10,49%, respectiv 2,08%.

Odata cu cresterea valorilor de temperatura, riscul de deces a scazut initial si a inceput sa se mareasca treptat dupa 22,8 grade Celsius.

Impactul frigului asupra organismului



Riscurile asociate frigului extrem au persistat o perioada de peste 14 zile, in timp ce riscurile asociate caldurii extreme au aparut imediat si au durat doar doua sau trei zile.

De asemenea, in urma cercetarii s-a descoperit ca impactul temperaturii scazute asupra afectiunilor cardiovasculare a fost mai mare in comparatie cu bolile respiratorii.

Mortalitatea cardiovasculara asociata temperaturii a fost de 17,48%, in timp ce mortalitatea in urma afectiunilor respiratorii a fost de 10,57%.

Potrivit principalului autor al studiului, Kan Haidong, efectele frigului asupra sistemului cardiovascular sunt asociate schimbarilor la nivelul sistemului nervos autonom, tensiunii arteriale si raspunsului inflamator. Efectele asupra sistemului respirator ar putea fi cauzate de inmultirea infectiilor respiratorii in zilele reci.

Oamenii de stiinta au descoperit de asemenea ca rata mortalitatii din cauze asociate temperaturii a fost mai ridicata in cazul varstnicilor (75 de ani si peste aceasta varsta), copiilor si femeilor.



Concluziile ar putea ajuta la imbunatatirea practicilor clinice si de sanatate publica pentru reducerea riscurilor pentru sanatate asociate atat climei actuale cat si celei viitoare, afectata de schimbari, potrivit studiului publicat in British Medical Journal.