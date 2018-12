Dupa ce s-a incheiat ceremonia depunerii de coroane, in fata Monumentului Ostasului Necunoscut, sergentul major Marian Munteanu, de la Detasamentul 3 Jandarmi Odorheiu Secuiesc, si-a chemat iubita, sergentul major Anisoara Arotaritei, care se afla in plutonul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, pregatit pentru defilare si i-a oferit inelul de logodna.

Sergentul major Marian Munteanu a spus ca a ales aceasta zi pentru a-si cere iubita in casatorie pentru ca, fiind militari, niciun moment nu poate fi mai incarcat de semnificatii decat cel al celebrarii Centenarului Marii Uniri.

"Astazi, in ziua Centenarului, in inima de gheata a Romaniei iti multumesc pentru ca ai fost alaturi de mine, pentru momentele frumoase petrecute impreuna, pentru ca mereu ma faci sa zambesc si pentru ca alaturi de tine totul este mai frumos. As vrea ca iubirea noastra sa fie un exemplu de loialitate si daruire. Te iubesc!", i-a spus sergentul Marian Munteanu iubitei sale.

Aceasta a raspuns "Da" fara ezitare si a marturisit ca a fost un moment neasteptat, intr-o zi atat de speciala pentru Romania.