Sunt aproape 2.000 de oameni in fata Guvernului. Cu ajutorul telefoanelor mobile si al unor hartii colorate, manifestantii au creat un steag tricolor in Piata Victoriei, la ora 19:00.

Se mai scandeaza ”Jandarmeria apara hotia”, ”PSD, ciuma rosie”, ”Romania, trezeste-te!”, ”Fara dictatori sarbatori”.

Sub mesajul ”La multi ani in UE, Romania! E timpul sa scapi de hoti!”, pe retelele de socilaizare in zeci de orase din tara sunt anuntate proteste in pietele centrale, in fata prefecturilor sau a altor institutii reprezentative.

„De 1 Decembrie, noi credem ca exista un singur mod in care putem sarbatori si onora Romania si Centenarul ei: ajutand-o sa ramana acolo unde isi dorea sa fie si acum 100 de ani: in Europa. Valorile celor care au facut Unirea de la 1918 sunt aceleasi pe care le pretuim si azi: domnia legii, democratia, solidaritatea si libertatea. Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infractional care a ajuns la conducerea ei si vrea sa o scoata in decorul Europei. De 1 Decembrie, venim in Piata Victoriei sa strigam doua lucruri: La multi ani, Romania! si Demisia! Aceasta tara merita mai mult decat un Guvern incompetent si toxic, a carui unica misiune este sa il scape pe Liviu Dragnea de puscarie”, se arata in descrierea evenimentului.