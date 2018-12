Protestele sunt anuntate pe retelele de socializare, acolo unde se si face mobilizarea, dar si organizarea evenimentelor.

Sub mesajul ”La multi ani in UE, Romania! E timpul sa scapi de hoti!”, in zeci de orase din tara sunt anuntate proteste in pietele centrale, in fata prefecturilor sau a altor institutii reprezentative.



La Bucuresti, sunt anuntate chiar doua evenimente. ”La multi ani in UE, Romania! E timpul sa scapi de hoti!” va incepe la ora 16.00, in Piata Victoriei. De la ora 18.00, protestatarii vor face un tricolor uman, in cadrul evenimentului ”Operatiunea Tricolorul - 100 de ani - Centenarul Marii Uniri”.

”Vom sarbatori 100 de ani de la Marea Unire prin realizarea unui TRICOLOR UMAN! Aparandu-ne drepturile, ne aparam pe noi! Romania NU este divizata, ROMANIA ESTE UNITA!”, au transmis organizatorii.



Participantii sunt sfatuiti sa aduca foi colorate sau orice alte obiecte in culorile tricolorului pentru a forma tricolorul uman.