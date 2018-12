"Fetita in varsta de 10 ani a fost scoasa in conditii de siguranta de catre SVSU Tulnici. Aceasta a fost predata ambulantei SMURD si transportata la spital. Fetita era speriata, dar in stare buna de sanatate", a declarat seful SVSU Tulnici, Florin Cstudor, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, copilul ar fi fost impreuna cu parintii la un magazin din zona si ar fi ramas afara sa se joace in zapada.

"Fetita s-a jucat afara si probabil a calcat pe capacul unui put, pe care nu l-a vazut deoarece era acoperit de zapada. Putul avea un capac improvizat, care a cedat sub greutatea copilului", a spus Florin Cstudor.

In acelasi put mai cazuse anterior un animal, care a fost scos tot de voluntarii SVSU Tulnici.