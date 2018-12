1 Decembrie - Romanii de pretutindeni sarbatoresc Ziua Nationala si Centenarul Marii Unirii

Romanii de pretutindeni sarbatoresc sambata, 1 Decembrie, Ziua Nationala si Centenarul Marii Uniri. In Capitala, in toate judetele din tara, precum si la misiunile diplomatice ale Romaniei din strainatate sunt organizate o serie de manifestari dedicate zilei de 1 Decembrie. La Bucuresti si la Alba Iulia au loc ceremonii militare si religioase, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis.