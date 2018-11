"Cred ca nu poate fi nimic mai nobil decat sa sarbatorim, in anul Centenarului Marii Uniri, alaturi de cei care, prin misiunea pe care si-au ales-o, fac cinste tarii noastre! Sanatatea, educatia si cultura reprezinta pilonii unei societati puternice, prospere. In arhitectura unei natiuni, sanatatea si educatia constituie surse ale bunastarii, iar cultura este cea care ne defineste, semnificand insasi identitatea noastra nationala, valorile noastre comune, transmise cu intelepciune din generatie in generatie", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.

El a subliniat ca 2018 are o insemnatate speciala pentru romani, fiind un an de "celebrare a trecutului, dar si unul in care punem bazele proiectului nostru de viitor si ale viziunii noastre pentru o Romanie Educata, democratica si puternica, pentru inca 100 de ani cel putin".



"Trecutul este unul cu care ne putem mandri, prin prisma personalitatilor din educatia, medicina si cultura romaneasca ce au adus prestigiu tarii noastre la nivel mondial, in domeniul lor de activitate. Viitorul il faurim astazi, iar generatia actuala are o mare responsabilitate in conturarea destinului Romaniei. Dumneavoastra va revine datoria de a indruma pasii tinerilor in nobilele meserii pe care si le-au ales, de a le insufla respectul pentru valorile trecutului si de a le transmite, totodata, obligatia morala de a incredinta aceste valori, mai departe, generatiilor viitoare", a spus presedintele Iohannis.

El le-a transmis medicilor, asistentilor medicali si farmacistilor ca in Romania sunt profesionisti de exceptie, tineri entuziasti, dornici sa se perfectioneze si sa contribuie la reputatia medicinei romanesti, in pofida dificultatilor cu care se confrunta sistemul de sanatate, scrie Agerpres.

"Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, la ceas aniversar, va transmitem recunostinta si pretuirea pentru devotamentul si responsabilitatea cu care va ingrijiti de sanatatea noastra, pentru carierele incununate de reusite ori pentru cariere al caror parcurs se intrezareste a fi unul de succes!", a aratat Iohannis.

Seful statului le-a transmis reprezentantilor universitatilor din domeniul educatiei si cercetarii ca doar cu ajutorul unei educatii de calitate pot fi atinse obiectivele propuse ca tara in al doilea secol de unitate. El a amintit ca in urma cu doi ani a initiat proiectul "Romania Educata", prin care se doreste dezvoltarea unei viziuni si a unei strategii pe termen lung pentru sistemul de invatamant.



"Saptamana viitoare, rezultatele preliminare ale proiectului vor fi lansate in dezbatere publica si sper ca universitatile si institutiile dedicate cercetarii si inovarii sa ramana si pe mai departe parteneri foarte implicati", a anuntat Iohannis.

El le-a transmis celor decorati ca sunt "modele de responsabilitate, daruire si promovare a artei si frumosului, adevarate repere pentru generatiile prezente, dar si pentru cele viitoare".

Presedintele Iohannis a conferit Ordinul "Meritul pentru Invatamant" in grad de Mare Ofiter Academiei de Studii Economice Bucuresti, Ordinul "Meritul pentru Invatamant" in grad de Comandor Univesitatii Politehnica din Bucuresti, Universitatii Nationale de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti, Ordinul "Meritul pentru Invatamant" in grad de Ofiter Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Universitatii din Petrosani, Universitatii Transilvania din Brasov, Ordinul "Meritul pentru Invatamant" in grad de Cavaler Universitatii Dunarea din Galati, Ordinul "Meritul cultural" in grad de Cavaler Colegiului "Noua Europa".

De asemenea, seful statului a conferit Ordinul pentru Merit in grad de Cavaler Rodicai Ceaus, conf. univ. dr. Victor Costache, prof. univ. dr. Sebastian Nicolae Ionescu, prof. dr. Dorel Sandescu, Ordinul "Meritul Sanitar" in grad de Cavaler medicilor Marian Anghelescu, Sorin Liviu Baila, Corneliu Gheorghe Costachel, Doina Draganescu, asistentului medical-sef Doina Carmen Mazilu.

Presedintele Iohannis a acordat Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Comandor lui Petru Hadirca si Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Cavaler - Marinei Constantinescu.

Cei decorati i-au adresat multumiri sefului satatului.