Update 13:45 - "30 noiembrie este o zi speciala pentru romani, fiind ziua in care este praznuit Sfantul Andrei, ocrotitorul tuturor romanilor si crestinatorul neamului romanesc. La multi ani tuturor celor care azi isi serbeaza onomastica, multa sanatate, bucurii alaturi de cei dragi si liniste sufleteasca!", a transmis si Calin Popescu Tariceanu.

"Sa ne traiasca sanatosi si fericiti toti cei sarbatoriti azi! La multi ani", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Viorica Dancila

"Ziua Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei o sarbatorim, anul acesta, cu mai multa emotie decat oricand, gratie imprejurarilor istorice unice la care avem privilegiul sa fim martori.

Acum cateva zile, a fost sfintita Catedrala Mantuirii Neamului, o realizare de seama a Romaniei si un monument deosebit, care il are ca ocrotitor pe Sf. Andrei, Apostolul poporului nostru. Iar, maine, sarbatorim implinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918.



Este un moment in care se intalnesc si impletesc, simbolic, unitatea spirituala crestina si unitatea statala romaneasca, intarindu-ne increderea in destinul national sub cele mai bune auspicii.

Cu aceast prilej special, doresc tuturor romanilor o sarbatoare plina de bucurie, iar celor care isi serbeaza numele sa aiba parte de tot ce isi doresc!

La multi ani!", a transmis premierul Viorica Dancila.

Gabriela Firea

"O rugaciune la Pestera Sfantului Andrei pentru toti cei care poarta prenumele Sfantului care ne-a crestinat. Cel ce a fost dintre apostoli mai intai chemat si lui Petre frate adevarat roaga-te pace lumii sa daruiasca si sufletele noastre sa ocroteasca", a transmis edilul Capitalei.

Liviu Dragnea

"Sarbatorim astazi ziua Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, o zi care face parte dintr-o succesiune de mari sarbatori care au in centrul lor tara noastra si destinul romanesc.

La 100 de ani de la Marea Unire traim momente unice dedicate poporului roman si celebram credinta, valorile si traditiile care unesc natiunea romana. Doresc tuturor celor care traiesc si simt romaneste ca aceste zile de sarbatoare sa le aduca numai bucurii.

Celor care isi sarbatoresc astazi ziua onomastica le urez un calduros 'La multi ani'!"

Traian Basescu

"La multi ani cu bucurii, impliniri si sanatate celor care azi isi sarbatoresc onomastica!", a scris si Traian Basescu pe Facebook.