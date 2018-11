UPDATE 14:07- Inca doi bebelusi cu afectiuni cauzate de stafilococul auriu au fost internati la Spitalul Grigore Alexandrescu, noteaza digi24.ro.



"Cand am fost anuntati de Directia de Sanatate Publica ca au fost cazuri, s-au recoltat probe imediat, si undeva la mijlocul lunii noiembrie au iesit analizele, si aceia fost instiintati sa isi ia tratament, chiar daca ei sunt sanatosi, chiar daca tratamentul undeva este degeaba", a spus Pana.

El a explicat ca internarile sunt oprite doar in momentul in care ai "niste probe clare ca s-a intamplat pe sectia respectiva".

"Noi toti suspectam ca pe Sectia de neonatologie a fost transmiterea, dar atata timp cat nu avem niste probe clare asteptam raportul Directiei de Sanatate. Nu poti nici sa scoti omul de la locul de munca, pentru ca te poate da in judecata, nu poti nici sa inchizi sectia pentru ca intri in alte probleme tehnice si administrative si legale si atunci practic ai o perioada de timp in care esti legat de maini si de picioare. Nu poti sa faci decat sa speri, sa astepti si sa te rogi", a spus purtatorul de cuvant.

Doru Pana a mentionat ca potrivit programarilor la Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" saptamana viitoare urmau sa fie operate 80 de persoane, scrie Agerpres.

Referindu-se la posibilitatea ca nou-nascutii internati sa contacteze stafilococul auriu, Pana a spus: "Acest risc exista permanent. Dar in principiu s-au luat masuri (...) Se spala de trei ori ca sa puna mana pe copil o data".



"S-au dispus masuri de igienizare. Zona in care au lucrat angajatii respectivi a fost eliberata, nu o data ci de mai multe ori. Ulterior, impreuna cu Directia de Sanatate Publica s-au creat niste protocoale in asa fel incat sa se limiteze o eventuala infectare a altor copilasi", a spus Pana.

Acesta a subliniat ca fiecare este responsabil la locul de munca "de ceea ce face si cum face lucrurile".



"Fiecare e important sa isi inteleaga importanta muncii, chiar daca nu pare extraordinara. Din nefericire, nu suntem o tara in care oamenii sa fie foarte constienti de importanta muncii pe care o fac si de cat de importante sunt niste masuri minime. Nu pot sa spun ca exista vreun vinovat pentru ca nu am depistat inca vreun vinovat si nu avem inca rezultate definitive la probele luate de la DSP. Personalul care a fost depistat cu stafilococ auriu... Nici unul nu este bolnav. Nu am avut niciun caz clinic de imbolnavire cu stafilococ. Daca am fi avut un caz clinic de imbolnavire cu stafilococ. Daca am fi avut un caz clinic de imbolnavire cu stafilococ lucrurile ar fi fost mult mai usor de rezolvat. Asa s-a depistat, li s-a spus sa ia tratament, urmau sa primeasca probe de control. Exista protocoale in care tot personalul este invatat cum sa procedeze pentru dezinfectia mainilor si a suprafetelor. Exista afisate aceste protocoale in salile de interventie. In majoritatea cazurilor se respecta", a adaugat Pana.

Intrebat ce parere are despre intentia unor parinti de a da in judecata Maternitatea, Dorul Pana a spus: "Sincer nu prea vad pentru ce ar putea sa dea in judecata. Este optiunea fiecaruia. Parintii si pacientii din Romania ar trebui sa fie foarte atenti cu acest dat in judecata, pentru ca daca ei vor da personalul tot timpul in judecata, personalul va pleca in strainatate unde este aparat de legi. In Romania legea nu apara personalul medical. Personalul medical are doar obligatii in Romania, nu exista drepturile personalului medical, ci doar drepturile pacientului. Legea este facuta astfel incat pacientul sa te poata da in judecata peste tot, iar personalul medical nu mai face fata si sa se duca in diverse locuri un de este reclamat si la serviciu. (...) Ei trebuie sa o faca cand au dovezi clare".

Directia de Sanatate Publica Bucuresti a solicitat Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" sa sisteze internarile incepand de vineri, avand in vedere cazurile de infectii nosocomiale cu stafilococ auriu constatate in unitatea sanitara, a informat Ministerul Sanatatii.