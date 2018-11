"Avand in vedere situatia aparuta in cadrul unitatii spitalicesti privind cazurile de infectii nozocomiale cu Stafilococ Auriu MRSA, precum si faptul ca masurile instituite nu au avut rezultatele asteptate, conducerea DSPMB considera necesara instituirea unor masuri mai severe de combatere si limitare a infectiei cu Stafilococ Auriu MRSA. Astfel, incepand cu data 30.11.2018 se sisteaza toate internarile in unitatea spitaliceasca", se precizeaza intr-un comunicat remis de MS.

Potrivit MS, pe masura ce spatiile vor fi eliberate prin externarea pacientilor, acestea vor fi inchise si vor fi aplicate procedurile de curatenie si dezinfectie terminala, urmate de efectuarea probelor de autocontrol.

"Intreg personalul medico-sanitar depistat ca purtator de Stafilococ Auriu MRSA va fi scos din activitate pana cand va finaliza tratamentul specific si probele de recontrol ale exudatelor nazale vor fi negative. Se va efectua exudatul nazal pentru intreg personalul unitatii sanitare, precum si pentru toti pacientii internati in unitatea sanitara. In cazul rezultatelor pozitive pentru pacientii internati vor fi consemnate in biletul de externare inclusiv in scrisoarea medicala catre medicul de familie in vederea instituirii tratamentului adecvat", se mai arata in comunicat.

Unsprezece persoane din Sectia de neonatologie a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" sunt purtatoare de stafilococ auriu MRSA, la aceasta maternitate fiind in derulare un control al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB), a anuntat joi Ministerului Sanatatii, scrie Agerpres.

Conform sursei citate, dupa ce Spitalul Clinic de Urgenta "Grigore Alexandrescu" a semnalat DSPMB depistarea unor pacienti copii cu infectii stafilococice nascuti in Maternitatea "Panait Sirbu", au fost facute verificari la Spitalul "Grigore Alexandrescu". Reprezentantii DSPMB au constatat ca incepand din 24 octombrie aici au fost internati 15 pacienti copii provenind de la Maternitatea "Panait Sirbu", dintre care 12 au fost confirmati cu stafilococ auriu MRSA, pentru doi copii se asteapta rezultatele probelor iar un copil nu a fost confirmat cu MRSA.

Totodata, reprezentantii DSPMB au facut verificari si la Spitalul "Panait Sirbu" si au solicitat conducerii un punct de vedere referitor la situatia semnalata.

Inspectorii sanitari au fost informati ca pentru limitarea focarelor au fost luate mai multe masuri, printre care: reinstruirea personalului medico-sanitar cu privire la respectarea procedurilor de curatenie, dezinfectie si dezinfectie terminala; limitarea internarilor in Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" pentru o perioada de 14 zile, intre 14 si 28 noiembrie, pentru a se efectua dupa externarea pacientelor lucrari etapizate pentru curatenie, dezinfectie si dezinfectie terminala a tuturor spatiilor din Pavilionul A - Obstetrica-Ginecologie 1, Neonatologie, ATI, Bloc Operator, Sala Nasteri.

De asemenea, au fost recoltate exudate nazale de la 49 de persoane din Sectia de neonatologie (din totalul de 55 persoane); pentru 38 de persoane s-au obtinut rezultatele probelor recoltate, care au relevat ca 11 sunt purtatoare de stafilococ auriu MRSA, restul de 27 fiind negative. Urmeaza a fi recoltate si de la celelalte persoane. Rezultatele exudatelor nazale au fost inaintate catre Sectia de neonatologie, cu recomandarea conform ghidurilor internationale privind decolonizarea purtatorilor, se precizeaza in comunicatul citat.

Inspectorii sanitari din DSPMB efectueaza in aceasta perioada un control in maternitatile publice si private din Bucuresti. Sunt verificate conditiile igienico-sanitare, respectarea protocoalelor de sterilizare, dezinfectie, instruirea personalului medical privind respectarea regulilor de igiena a mainilor si a Precautiunilor Universale si de Contact, precum si respectarea circuitelor pentru pacienti. Controlul inspectorilor sanitari se va extinde in toate maternitatile din tara.