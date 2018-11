Echipa din spatele motorului gratuit a ofertelor de calatorie la nivel global momondo.ro a fost curioasa fata de primul impuls pe care romanii il au atunci cand isi aud limba vorbita in calatoriile in strainatate. Fie ca se intampla pe strazile marilor capitale europene, in orase aparent mai putin cunoscute sau in destinatii exotice de pe alte continente, specialistii momondo.ro dezvaluie cum reactioneaza romanii atunci cand se intalnesc cu semenii lor intr-un astfel de context.

Conform studiului desfasurat la nivel global, romanii sunt printre cei mai bucurosi calatori atunci cand trec pe langa semenii lor in calatorii. Peste un sfert (26%) dintre romani sunt incantati sa isi auda limba si intra cu usurinta in vorba cu romanii pe care ii intalnesc atunci cand calatoresc. Acelasi grad de entuziasm il au si spaniolii (27%), fiind, alaturi de romani, cei mai comunicativi calatori din Europa atunci cand isi intersecteaza drumurile cu oameni din propria tara.



„Pentru mai multi romani, calatoriile au devenit tot mai accesibile, fie pentru a studia, a lucra, a incepe o noua viata sau a petrece o vacanta. Cu fiecare calatorie, insa, avem oportunitatea de a observa mai atent celelalte culturi si, mai mult, propria noastra cultura si elemente specifice de care ne e dor. Aproape oriunde ar calatori, romanii intalnesc alti romani, ceea ce pe putini pare sa ii mai surprinda in prezent si, de fapt, pe tot mai multi sa ii bucure si sa ii determine sa se opreasca din drum pentru a schimba cateva vorbe cu acestia”, a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.

Daca auzi pe cineva vorbind limba ta atunci cand calatoresti in strainatate, cum reactionezi? Reactiile calatorilor romani (din aprox. 1000 de respondenti)

Vorbesc cu el doar daca el initiaza contactul 29% Incep o conversatie pentru ca imi place sa intalnesc oamenii din tara mea de origine 26% Ii zambesc, dar nu pornesc o conversatie 18% Il evit pentru ca nu vreau sa-l deranjez 3% Il evit pentru ca sunt interesat sa discut cu localnici 2% Vorbesc mai incet sau in alta limba, astfel incat sa nu isi dea seama ca sunt din aceeasi tara 5% Altceva 13% Nu stiu 3%

La polul opus, printre calatorii care indraznesc mai putin sa inceapa o conversatie spontana in calatorii cu oameni de aceeasi nationalitate sunt cei din culturile nordice: finlandezii (9%), suedezii (11%), norvegienii (13%).

Potrivit unui comunicat remis 9am, mult mai putini sunt romanii care prefera sa ii evite pe semenii lor atunci cand calatoresc (3%) sau sa inceapa sa vorbeasca mai incet sau intr-o alta limba (5%).

In schimb, 29% din romanii mai putin confortabili in a porni o discutie sunt deschisi la a avea o conversatie cu alti turisti romani doar daca acestia din urma o initiaza. Totodata, o a treia reactie intalnita des in randul calatorilor romani este, pur si simplu, de a le zambi celorlalti cu care impart aceeasi limba, fara a porni neaparat o discutie.