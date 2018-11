Proiectul, realizat de Compania Municipala Iluminat Public, include aproximativ noua milioane de beculete de tip LED, cu 6 milioane mai multe decat in anii precedenti. Astfel, peste 700.000 de siruri luminoase care, desfasurate, au o lungime de 845 de kilometri vor impodobi Capitala. Traseul iluminatului festiv insumeaza peste 40 de kilometri de bulevarde si strazi secundare, precizeaza PMB.



Iluminatul festiv, dedicat Centenarului Marii Uniri, va fi aprins de catre doi elevi olimpici, care au castigat locul 1 la Olimpiada nationala de Franceza si locul 1 la Olimpiada nationala de Matematica.

Potrivit PMB, au fost concepute si create elemente ornamentale relevante pentru identitatea nationala, inspirate din opere de arta ale marilor artisti romani. Din totalul de peste 7.000 de elemente decorative, 800 sunt elemente unicat, specifice Centenarului Marii Uniri, scrie Agerpres.



Un element de referinta pentru proiect il reprezinta "Coloana Infinitului", redand sculptura lui Constantin Brancusi, cu o inaltime de 12 metri si o greutate de 110 kilograme, montata la kilometrul 0 al Capitalei, in Piata Universitatii.

Iluminatul festiv de sarbatori va include si femeile cu tulnic (figurine unicat, de 3,5 metri inaltime, pictate manual), figurine de trei metri reprezentand perechi de dansatori in hora, precum si elemente care amintesc de Regalitate.

Targul de Craciun al Capitalei se deschide in Piata Constitutiei

Targul de Craciun va putea fi vizitat pana pe 26 decembrie, intre orele 10,00 - 22,00, oferta pentru vizitatori constand in 129 de casute cu produse de sezon, concerte, spectacole, patinoar si carusel, informeaza PMB, organizator al evenimentului prin creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti.

Bucurestenii si turistii vor fi intampinati zilnic cu o varietate de produse: de la ornamente specifice sarbatorilor de iarna, jucarii, accesorii, ii, costume populare, produse naturale de ingrijire, pana la produse si preparate realizate dupa retete traditionale romanesti: prajituri de casa, cozonaci, dulceturi, poale-n brau, placinte, sarmale, mamaliga, carnati, muraturi, vin fiert, zacusca, branzeturi.

Arta populara romaneasca va putea fi descoperita la Targul de Craciun prin intermediul demonstratiilor sustinute de cei mai priceputi mestesugari si artisti plastici din Romania, care vor impartasi din secretele prelucrarii sticlei, lemnului sau realizarii decoratiunilor personalizate de Craciun.

Concerte la Targul de Craciun

Loredana & Banda Agurida, Andra, Monica Anghel, Luminita Anghel, Paula Seling, Nico, Andreea Banica, Marcel Pavel, Phoenix, Vunk, Bere Gratis, Directia 5, Vita de Vie, Tolouse Lautrec, byron, Voltaj, Proconsul, Stefan Hrusca, Ducu Bertzi, Fuego, Damian Draghici & Friends, Bosquito, Ovidiu Komornyik, Cargo, Corul de copii Radio, Mioara Velicu, Irina Loghin, Grigore Lese, Gheorghe Turda si multi altii.

Un program artistic inedit va avea loc pe 1 Decembrie, incepand cu ora 18,30, cand pe scena Targului de Craciun Bucuresti vor concerta: Orchestra Nationala "Valahia" a Primariei Capitalei, condusa de maestrul dirijor Marius Zorila, si vedete de muzica populara. Va urma un spectacol special dedicat Zilei Nationale - "Unirea, Visul unei Natiuni" -, in cadrul caruia vor evolua Nicolae Furdui Iancu si Grupul "Crai Nou", Paula Seling, Proiect K1, Iuliana Tudor, Tuan, Daniel Lazar, Vlad Radescu, Sorin Francu, Victoria Cocias.

Casa Mosului va fi si in acest an pregatita de sarbatoare

Aici este locul unde, pana la sosirea lui Mos Craciun, cei mici vor putea face cunostinta cu cateva dintre ajutoarele lui, ii vor putea lasa scrisori sau vor putea participa gratuit la ateliere creative sau spectacole de magie. Mosul si-a anuntat sosirea pentru data de 14 decembrie si ii va astepta pe copii sa il viziteze in fiecare zi, pana pe 24 decembrie, intre orele 11,00 - 13,00 si 17,00 - 22,00.

La intrare in Casa Mosului va fi amplasat cufarul campaniei "Daruieste, fii mai bun! Si tu poti fi Mos Craciun!", pentru toti cei care vor sa ofere o bucurie copiilor defavorizati. Campania umanitara este sustinuta anual de Mos Craciun, care ii incurajeaza pe vizitatori sa doneze carti si jucarii si sa incheie anul 2018 cu o fapta buna.



Intre 30 noiembrie si 26 decembrie, in intervalul orar 10,00 - 22,00, cei mici se vor putea bucura, gratuit, de plimbari in carusel. Patinoarul va fi cu intrare libera, fiind deschis zilnic pentru intreaga familie.

Accesul la toate activitatile din cadrul evenimentului va fi gratuit.