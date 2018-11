Seismul s-a produs la ora locala 6:15, la o adancime de 128 kilometri.

Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Odobesti (36 km), Ramnicu Sarat (42 km), Panciu (45 km), Focsani (47 km) si Buzau (50 km).

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad pe scara Mercalli, noteaza stirileprotv.ro.

Cel mai mare seism inregistrat in acest an a avut o magnitudine de 5,8, producandu-se pe data de 28 octombrie, in zona seismica Vrancea. Acesta a fost resimtit si in Capitala.