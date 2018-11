Potrivit IPJ Dolj, in urma cu doua zile, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati de un barbat de 79 de ani, din Craiova, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiasi zile, el si sotia sa, in varsta de 74 de ani, au fost amenintati de catre fiul lor de 34 de ani, care locuieste cu ei, pe motiv ca nu vor sa ii mai dea acestuia bani pentru jocurile de noroc.

"In baza celor sesizate si a cercetarilor efectuate de politisti, fata de barbatul in cauza a fost emis ordin de protectie provizoriu, in conformitate cu prevederile Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, fiind dispusa evacuarea agresorului din locuinta si pastrarea unei distante minime de 50 m fata de victime. Ulterior emiterii ordinului de protectie provizoriu, cel in cauza s-a deplasat la domiciliul parintilor, incercand sa patrunda in locuinta, fiind depistat de politie la o distanta mai mica decat cea prevazuta in ordinul de protectie provizoriu", precizeaza IPJ Dolj.

Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Dolj, iar politistii efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunilor de amenintare si incalcarea ordinului de protectie provizoriu, scrie Agerpres.