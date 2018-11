Potrivit reprezentantilor unitatii sanitare, in cursul zilei de miercuri a fost adus un bebelus, nascut pe 17 noiembrie la Maternitatea "Panait Sarbu", cu stafilococie cutanata, iar joi alti doi nou-nascuti au ajuns la Spitalul "Grigore Alexandrescu" cu acelasi diagnostic.

Conform reprezentantilor spitalului, testele sunt in lucru pentru confirmarea tulpinei.



"La prezentare, majoritatea bebelusilor nu au febra. Tratamentul se face cu antibiotic, conform antibiogramei, precum si tratament local adecvat fiecarui caz", precizeaza unitatea medicala.

Miercuri, Spitalul de copii "Grigore Alexandrescu" anunta ca 14 bebelusi, nascuti la Maternitatea ''Panait Sarbu'', au fost tratati la unitatea medicala, 12 dintre acestia fiind depistati cu stafilococ auriu meticilino rezistent in diferite culturi.



"Cu privire la bebelusii nascuti la Maternitatea 'Panait Sarbu', care ni s-au adresat incepand cu data 24.10.2018, va aducem la cunostinta ca am tratat 14 pacienti (toti in prima luna de viata). Dintre acestia, 12 au fost depistati cu stafilococ auriu meticilino rezistent in diferite culturi. La ceilalti doi - la unul s-a infirmat infectia cu stafilococ auriu si la celalalt este in lucru", a precizat un comunicat al unitatii medicale.

Reprezentantii spitalului a aratat ca cei mai multi au fost cu manifestari cutanate de diferite gravitati (tratati in sectiile de pediatrie si chirurgie), scrie Agerpres.

"Toate cazurile au fost raportate catre DSP", a subliniat sursa