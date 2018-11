Pana duminica la ora 10:00, "vremea se va mentine deosebit de rece in toata tara. Temperaturile vor continua sa fie permanent negative in majoritatea regiunilor, iar in cursul noptilor si al diminetilor va fi ger (temperaturi sub -10 grade) in nordul,nord-estul si centrul tarii, local in sud si est si izolat in rest.

Joi si vineri vantul va prezenta intensificari cu viteze de 45…55 km/h, in sudul Moldovei si al Banatului, in jumatatea de est a Munteniei si in Dobrogea, iar pe litoral vor fi rafale de 60...70 km/h", anunta meteorologii.