Supranumit in perioada interbelica “Micul Paris”, astazi Bucurestiul este mai degraba definit de traficul aglomerat, lipsa curateniei si o arhitectura adesea neglijata. Care sunt asadar cele mai dezirabile zone rezidentiale ale Capitalei si de ce merita sa locuiesti in aceste cartiere selecte?

Aviatorilor

E lesne de inteles de ce aceasta zona este considerata dezirabila de locuitorii Bucurestiului. Cartierul Aviatorilor, situat suficient de aproape de centru, dar in mod avantajos mult mai aproape de nord-estul corporatist al Piperei, poate fi definit de imaginea unor case vechi, adesea spectaculoase, aflate in vecinatatea parcurilor intinse.

Aici se afla Parcul Kiseleff si Parcul Bordei, in timp ce Parcul Regele Mihai I (Herastrau) se afla in imediata sa vecinatate, in nord. Tot in Aviatorilor se gasesc trei dintre cele mai importante muzee ale Capitalei: Muzeul National „Grigore Antipa”, Muzeul National de Geologie si Muzeul Taranului Roman, cel din urma fiind un important loc de desfasurare a numeroase evenimente culturale. Conform datelor oferite de imobiliare.ro (citate de wall-street.ro), zona Kiseleff-Aviatorilor este cea mai scumpa din Bucuresti, in privinta locuintelor.

Primaverii

Invecinat cu Aviatorilor, se afla cartierul de vile in care au locuit toti conducatorii Romaniei, de la Gheorghe Gheorghiu-Dej pana la Traian Basescu. Notorietatea sa a atins cote maxime atunci cand, in anii ‘80, Nicolae Ceausescu a inchis traficul in zona, iar Primaverii a devenit cunoscut drept „Cartierul Interzis.”

Desi a ramas unul dintre cele mai selecte cartiere din Bucuresti, Primaverii este departe de a fi interzis, el atrage noi locuitorii prin numeroase apartamente de lux, ce pot fi inchiriate in imobile nou construite sau chiar in vilele vechi. Dintr-un sondaj publicat pe blogul Geografie Mentala reiese ca Primaverii este si cel mai sigur cartier din Bucuresti.

Dorobanti

Fiind traversat de una dintre cele mai vechi strazi din Bucuresti, intreg cartierul Dorobanti a fost gandit ca o zona rezidentiala exclusivista. Astazi, celebrele cafenele si terase continua sa atraga clienti instariti, in timp ce iubitorii de cultura au la dispozitie institutii precum Muzeul „Zambaccian” sau Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi.

Dorobantiul poate fi considerat central, fiind invecinat cu Piata Romana si foarte apropiat de Piata Victoriei. Locuitorii sai se bucura si de vecinatatea spatiilor verzi, precum Parcul Herastrau si Parcul Floreasca, ambele situandu-se in nordul cartierului.

Cotroceni

Ne indepartam putin de nord si de centru, catre partea mai de vest a orasului, unde se afla si Palatul Cotroceni (resedinta oficiala a Presedintelui Romaniei). Chiar daca se invecineaza cu cartiere precum Militari, Grozavesti, Panduri sau Rahova, cartierul Cotroceni ramane o zona selecta, ramasa astfel inca de cand regele Carol I a infiintat palatul regal.

Cartierul de case vechi este cat se poate de linistit, sigur, fara a duce lipsa de verdeata, Gradina Botanica fiind cel mai important parc din zona. In plus, iubitorii sportului se pot bucura de diverse spectacole la Arenele BNR.

Unirii

Desi este dificil sa ne referim la zona Unirii ca la un cartier, nu incape indoiala ca pozitia sa ultracentrala o face dezirabila de toti cei care vor sa fie cat mai aproape de centrul Capitalei. Zona Unirii poate fi delimitata de Piata Unirii in nord si cartierul Tineretului in sud, oferind atat blocuri spectaculoase pe Bulevardul Unirii, cat si ansambluri rezidentiale noi.

Atractia cea mai importanta a zonei ramane Parcul Carol, o alegere ideala pentru jogging sau plimbari pe aleile si scarile de langa Mausoleu. Parcul gazduieste si Arenele Romane unde au loc unele dintre cele mai importante concerte din Bucuresti.



Acestea sunt cartierele din Bucuresti care te pot face sa uiti de haosul si zgomotul specifice Capitalei.