Detinutul care a evadat in urma cu doua zile din Penitenciarul Botosani si-a pus capat zilelor chiar dupa ce a fost prins si adus inapoi in puscarie. Acesta era condamnat pentru viol si urma sa fie eliberat conditionat. A beneficiat de o permisie de 24 de ore, timp in care ar fi incercat sa-si bata nevasta si nu s-a mai intors la apel, scrie Adevarul.ro.

Barbatul a fost dat in urmarire si a fost gasit abia a doua zi in cimitirul din localitate. Dupa ce a fost adus inapoi, in noaptea de miercuri spre joi acesta si-a pus capat zilelor.

Se afla singur in celula, in carantina, si se pare, cu ajutorul unei esarfe s-a spanzurat de gratiile celulei. Acesta nu ar fi suportat ideea ca nu va fi eliberat conditionat si mai mult decat atat se preconiza ca va fi cercetat disciplinar.