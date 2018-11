Barbatul de 35 de ani ar fi cazut in apa si s-ar fi inecat, dupa ce doua ambarcatiuni turistice s-au ciocnit.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul unui cetatean roman intr-un accident maritim produs marti in provincia Sihanouk, din Cambodgia.

"Ambasada Romaniei la Hanoi are in atentie cazul cetateanului roman decedat in accidentul maritim produs la data de 27 noiembrie 2018, in provincia Sihanouk, Cambodgia. Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la acest caz. In urma demersurilor ambasadei, autoritatile locale au confirmat faptul ca victima este cetatean roman", se arata intr-un raspuns al MAE, la solicitarea Agerpres, potrivit Digi24.

Potrivit MAE, Ambasada Romaniei la Hanoi monitorizeaza cu prioritate situatia, mentine contactul in permanenta cu autoritatile locale si cu familia cetateanului roman, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in limita competentelor legale, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupului neinsufletit si eliberarea certificatului de deces.