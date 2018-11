"Pe aceasta cale, s-ar putea sa intelegem mai bine ca patriotismul nu este doar un sentiment sezonier si festiv, ci, in egala masura, o alegere rationala. Montesquieu a scris candva ca adevaratul patriotism inseamna sa iubesti legile tarii tale. Desigur, daca aceste legi iti merita afectiunea. Unde este libertatea, acolo este tara mea, a intarit si Benjamin Franklin. Tine de noi, asadar, membrii Parlamentului, daca vom fi dispusi sa ne lasam inspirati de principiile si valorile din care s-a hranit Rezolutiunea de la Alba Iulia, sa le dam motive romanilor sa fie patrioti adevarati si sa facem din Romania o patrie a libertatii pentru toti cetatenii ei. Noi suntem cei care avem datoria de a consolida regimul democratic a carui viziune a insufletit Adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918", a subliniat Tariceanu, in alocutiunea rostita la sedinta solemna a Parlamentului, consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, potrivit Agerpres.

Presedintele Camerei superioare a Legislativului a adaugat ca, "asa cum s-au petrecut faptele", 1 Decembrie 1918 nu a fost un eveniment militar si guvernamental, ci unul "eminamente civic".

"Daca este sa luam in serios ceea ce s-a petrecut la Alba Iulia in 1918, ar trebui sa aniversam nu doar un eveniment de tinuta patriotica, ci deopotriva un act autentic de democratie, un manifest al democratiei, textul Rezolutiunii, ce ar putea avea pentru noi aceeasi insemnatate civica pe care Declaratia de independenta o are pentru americani ori Declaratia drepturilor omului si cetateanului pentru francezi", a aratat presedintele Senatului.

1 Decembrie - eveniment ce a dus la constituirea statului national

El a relevat importanta zilei de 1 Decembrie, eveniment ce a dus la constituirea statului national al romanilor prin unificarea tuturor provinciilor istorice.

"Ziua de 1 Decembrie este unanim si pe buna dreptate privita ca un eveniment, cel mai important, dintr-o serie lunga de episoade ce au dus la constituirea statului national al romanilor prin unificarea tuturor provinciilor istorice in care acestia erau covarsitor majoritari. Neindoielnic, prima decizie a Adunarii de la Alba Iulia a fost aceea de unire a romanilor din Ardeal, Banat, Maramures cu regatul Romaniei. Este deci just ca, la 1 Decembrie, sa celebram decizia romanilor de acum un veac de a trai impreuna ca o natiune indivizibila. Este tot atat de drept sa ii comemoram, in fiecare zi de 1 Decembrie, pe ostasii romani care, prin jertfa de sange, au adus mai intai pe lume Romania ca stat suveran si independent si au facut apoi posibila infaptuirea Romaniei Mari", a spus Tariceanu.

Potrivit acestuia, evenimentele de la Alba Iulia de acum un secol nu au fost insa doar expresia politica si incununarea institutionala a unei revolutii nationale, ci ele au pus in miscare "si o a doua revolutie, o revolutie democratica".

"Unirea cu Romania a fost prima, dar nu singura masura decretata de Rezolutiunea de la Alba Iulia. Unirea nu a fost atunci afirmata ca o implinire metafizica a unui ideal secular, ci ca un act de luciditate politica, deopotriva democratic in gandire si radical in actiune. Unirea a fost proclamata deopotriva ca o reparatie istorica si ca un proiect de societate. In textul Rezolutiunii, unirea a fost mai intai asociata cu citez "infaptuirea desavarsita a unui regim curat democratic pe toate taramurile vietii publice". Printre trasaturile acestui regim, delegatii de la Alba Iulia au enumerat libertatea neingradita si neconditionata de exprimare si de gandire. Au adaugat imediat "votul obstesc, direct, egal, secret, pe comune, in mod proportional pentru ambele sexe". Natiunea pe care si-o imaginau participantii la Adunarea de la Alba Iulia avea asadar nu numai o dimensiune etnica, dar si o indiscutabila componenta civica", a precizat Tariceanu.