Incepand de miercuri de la ora 02:00 pana la ora 20:00, in regiunile sudice si sud-estice vor predomina ninsorile, in general moderate cantitativ si se va depune strat de zapada, local consistent. Pe arii restranse, in special in dimineata zilei de miercuri si cu precadere in regiunile sud-estice vor fi depuneri de gheata. Temporar vantul va avea intensificari cu viteze de 40…50 km/h, iar in estul, centrul, sudul Munteniei, in Dobrogea si in sudul Moldovei rafalele vor atinge in general 55…75 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii sub 100 m", se arata in atentionare cod galben.

Pe langa Bucuresti, vizate sunt judetele Arges, Calarasi, Galati, Prahova, Vrancea, Constanta, Giurgiu, Tulcea, Braila, Dambovita, Ialomita, Buzau, Teleorman, Dolj, Olt, Valcea.

Vreme deosebit de rece in restul tarii

De asemenea, de miercuri seara de la ora 20:00 pana vineri la ora10:00, este in vigoare o informare meterologica, potrivit careia, "in sud-estul teritoriului vantul va avea intensificari cu viteze de 45…55 km/h, temporar in jur de 60 km/h, spulberand zapada depusa, mai ales in cursul noptii de miercuri spre joi si pe parcursul zilei de joi. Vremea va deveni deosebit de rece in toata tara, astfel ca temperaturile vor fi negative in majoritatea regiunilor, iar noaptea va fi ger (temperaturi sub -10 grade) in special in nordul, nord-estul si centrul tarii.



Vremea se va mentine deosebit de rece pana la sfarsitul saptamanii".