Liviu Dragnea a aratat ca acest proiect nu a fost dus pana la capat pana acum din cauza lui Paul Stanescu, care s-a opus. Ieri seara insa, acesta si-a dat demisia din Guvern.

Liderul PSD il acuza pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca nu a facut nimic in aceasta privinta si il ameninta ca, in cazul in care nu vine cu un proiect in saptamanile urmatoare, va cere CEx al PSD sa ia o decizie. Termenul final pentru adoptarea amnistiei si gratierii ar fi finalul anului 2018, scrie Digi24.

"Nu am discutat cu Tudorel Toader despre vreo OUG de amnistie, nici cu doamna ministru Dancila, sunt convins ca nu se va adopta niciun fel OUG de amnistie pe 1 decembrie sau in jurul acestei date”, a declarat Liviu Dragnea.

La randul ei, Viorica Dancila a spus ca nu poate da o declaratie in aceasta privinta deoarece nu a vorbit inca "cu o anumita persoana".