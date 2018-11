Intarzierea la o intalnire nu trebuie privita ca pe o tragedie, insa trebui sa ai in vedere faptul ca, de multe ori, acest inconvenient minor se poate transforma intr-o problema majora in cazul unei urgente. Poate fi dificil, uneori, sa iti respecti toate angajamentele, in special daca locuiesti intr-un oras aglomerat, care se confrunta cu probleme de trafic. Cu toate astea, nu intarziem doar din cauza traficului. De multe ori cauzele sunt mai degraba de natura personala. Iata 4 solutii eficiente, pe care le poti folosi ca sa te mentii mereu punctual:

1. Foloseste vehicule alternative

2. Monitorizeaza-ti obiceiurile

Masina personala nu e intotdeauna cel mai potrivit mijloc de transport, cu atat mai mult in orele de trafic intens. Folosind masina la momentul nepotrivit, risti sa ramai blocat in trafic, lucru care va face punctualitatea imposibila. Insa aceasta problema nu este fara rezolvare. Poti folosi mijloace alternative de transport ca sa te strecori prin trafic si sa ajungi oriunde ai nevoie in timp util. Cu un vehicul electric, fie el un scuter, o bicicleta sau chiar o trotineta, iti va fi mult usor sa-ti faci loc printre masini si nu va trebui sa petreci nicio secunda cautand un loc de parcare.Ca sa fii o persoana punctuala trebuie, in primul rand sa-ti formezi o viziune realista asupra timpului. Oamenii au tendinta sa estimeze in mod optimist durata sarcinilor pe care trebuie sa le indeplineasca, motiv pentru care isi iau deseori angajamente nerealiste pe care ajung sa nu le respecte.

Spre exemplu, daca trebui sa te intalnesti cu un prieten in 10 minute, cu siguranta nu ai timp sa faci un dus sau curatenie in casa. Conform Huffpost, poti sa iti imbunatatesti perceptia asupra timpului daca monitorizezi, pentru o perioada, durata diferitelor lucruri pe care trebuie sa le faci inainte sa pleci undeva. Astfel, vei avea o viziune mai realista asupra programului tau zilnic si nu vei ajunge niciodata in criza de timp.

3. Nu iti aglomera prea mult programul

4. Planifica in avans

Ca sa te mentii punctual, e foarte important sa fii realist cu privire la lucrurile pe care le poti realiza intr-o anumita zi. Multi oameni au tendinta sa-si stabileasca obiective ambitioase pe care nu reusesc sa le atinga, aglomerandu-si astfel ziua cu multe activitati care consuma timp. Persoanele punctuale evita sa se supraglomereze, preferand sa-si pastreze o viziune realista asupra propriilor capacitati si resurse. In consecinta, le este mult mai usor sa-si respecte angajamentele.Atunci cand iti organizezi activitatile, iti este mult mai usor sa te mentii punctual. Asta pentru ca stii dinainte ce ai de facut si cat timp ai la dispozitie pentru fiecare obiectiv. In timp, acest obicei te va face sa apreciezi mult mai realist timpul necesar pentru toate activitatile tale si vei putea fi mult mai precis in stabilirea intalnirilor. Totodata, planificand in avans, vei deveni mai eficient in ceea ce faci si vei reusi sa faci mai multe intr-un timp mai scurt.