UPDATE 11:42 - Politistii si echipele de cautare ale Penitenciarului din Botosani au reusit sa il identifice si sa il prinda, in mai putin de 24 de ore de cand a fost declarat evadat, pe barbatul de 42 de ani din Botosani care a primit o permisie pentru buna purtare si nu s-a mai intors in detentie. Barbatul era in localitatea de domiciliu cand a fost identificat de politisti.

Dumitru Daniel Grosu, din comuna Ripiceni, executa o pedeapsa de 15 ani de inchisoare in regim semideschis, aflandu-se in perioada premergatoare analizei in comisia de eliberare conditionata, respectiv luna iulie 2019.

Barbatul a avut o permisie pentru 24 de ore si nu a mai revenit in penitenciar luni, la ora stabilita.

El a fost dat in urmarire nationala, fiind cautat de echipe ale Penitenciarului Botosani si ale Inspectoratului de Politie, a declarat purtatorul de cuvant al Penitenciarului Botosani, Anna Maria Rotariu, citat de Monitorul de Botosani, informeaza Hotnews.ro. Detinutul, care a fost condamnat dupa ce a violat o fata de 13 ani, a executat 9 din cei 15 ani din inchisoare si era in regim semideschis.