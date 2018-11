Banat. Vremea se va raci treptat, dar accentuat, astfel ca media temperaturilor maxime va scadea de la 12 grade in prima zi spre 1 grad in data de 30 noiembrie, apoi va marca o crestere usoara, spre 7 grade, in 3 decembrie. Pana la sfarsitul intervalului nu vor fi variatii termice semnificative, iar valorile diurne se vor situa, in medie, intre 4 si 7 grade. Temperaturile minime vor scadea accentuat in prima saptamana, de la o medie de 8 grade la inceput, pana la -8 grade in noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie. Ulterior, valorile termice nocturne vor marca o crestere, spre 0 - 1 grad, dar vor fi in continuare cu mult mai coborate fata de normalul perioadei. Se vor semnala precipitatii in perioada 26 - 29 noiembrie, cand pe arii restranse vor fi mai insemnate cantitativ, precum si in intervalul 3 - 9 decembrie.



Crisana . Vremea se va raci treptat, astfel ca media temperaturilor maxime va scadea de la 12 grade la inceputul intervalului, spre 1 grad Celsius in data de 30 noiembrie. Ulterior, regimul termic va fi in crestere usoara, valorile termice diurne urmand a se incadra intre 1 si 6 grade. Temperaturile minime vor scadea accentuat, de la o medie regionala de 8 grade in prima dimineata la -9 grade in noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie, dupa care vor marca o crestere 0 grade, pana spre sfarsitul intervalului de prognoza, dar se vor mentine cu mult mai coborate decat cele obisnuite in aceasta perioada. Precipitatii se vor semnala in perioada 26 - 29 noiembrie, cand acestea vor fi mai insemnate cantitativ, dar si in intervalul 3 - 9 decembrie cand vor fi, in general, moderate.



Transilvania. Media regionala a temperaturilor maxime va marca o scadere treptata de la 10 grade, in prima zi, pana la -2 grade in data de 30 noiembrie, apoi va creste usor spre 2 - 4 grade. Regimul termic nocturn va scadea accentuat, de la minime de 4 grade la inceputul intervalului, pana la valori sub limita de ger, in medie de pana la -15 grade Celsius. Ulterior acestei date, temperaturile minime vor creste spre o medie cuprinsa intre de -4 si -2 grade. Vor fi precipitatii, local moderate cantitativ, in perioadele 26 - 29 noiembrie si intre 3 si 9 decembrie.



Maramures. Temperaturile maxime vor fi in scadere pana la finalul lunii noiembrie, in medie, de la 9 grade la inceput, spre 0 grade, apoi in crestere pana la valori de 2 - 4 grade. Temperaturile minime vor fi in scadere accentuata, de la 6 grade la inceputul intervalului spre -12 grade in noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie, astfel incat vremea va deveni geroasa. Apoi, minimele nocturne vor fi in crestere pana spre -2 grade in noaptea de 3/4 decembrie, dupa care nu vor avea variatii importante. Se vor semnala precipitatii, moderate cantitativ, in perioadele 26 - 29 noiembrie si intre 3 si 9 decembrie.

Moldova. Pana la finalul lunii noiembrie, temperatura aerului va fi in scadere accentuata. Temperaturile maxime vor scadea de la o medie de aproximativ doua grade la inceput, pana spre -6 grade in ultima zi, iar la cele nocturne, de la o medie de zero grade, pana la -15 grade in 30 noiembrie dimineata, astfel vremea devenind geroasa. In intervalul 1 - 5 decembrie, media temperaturilor maxime va fi in crestere de la -5 spre 3 grade, iar cea a minimelor de la -15 grade pana la -2 grade. Ulterior, variatiile termice, putin semnificative, vor fi spre scadere usoara, in medie pana la 2 grade la maxime, si -4 grade la minime. Vor cadea precipitatii, in perioadele 26 - 29 noiembrie, cand temporar vor fi mai insemnate cantitativ, si 3 - 9 noiembrie, cand vor fi in general moderate.

Dobrogea . Vremea se va raci pana la inceput de decembrie. In medie, vor fi maxime de la 12 grade in prima zi pana la -2 grade in 30 noiembrie si minime de la 5 grade la inceput spre -8 grade in dimineata de 1 decembrie. Ulterior, temperatura aerului va creste la valori diurne spre o medie de 7 grade (pe data de 5 decembrie) si intre 0 si 1 grad la cele nocturne, apoi variatiile termice nu vor fi semnificative. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in cea mai mare parte a intervalului de referinta, dar mai cu seama in perioadele 26 - 29 noiembrie, cand vor fi mai insemnate cantitativ, si intre 6 si 9 decembrie, cand vor fi in general moderate.

Muntenia. Vremea se va raci accentuat pana la inceput de decembrie. In acest interval de timp, media regionala a maximelor va scadea de la 9 grade la inceput, pana la -4 grade in 30 noiembrie, iar cea a minimelor de la 2 - 3 grade in primele doua dimineti spre -11 grade in 1 decembrie. Pana pe 6 decembrie, va avea loc o crestere de temperatura pana la medii de 6 grade ale valorilor maxime si -2 grade ale valorilor minime, dupa care variatiile termice, din nou in scadere, nu vor fi semnificative. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in intervalul 26 - 29 noiembrie, cand vor putea fi insemnate cantitativ, si dupa 6 decembrie, cand vor fi in general slabe.

Oltenia. Media regionala a maximelor se anunta in scadere de la 4 - 5 grade la inceputul intervalului, pana la -3 grade in data de 30 noiembrie, iar cea a minimelor va cobori spre -11 grade pana pe data de 1 decembrie. Ulterior, temperatura maxima a aerului va creste, in medie, pana la 6 - 7 grade, in data de 5 decembrie, iar cea minima se va situa in jurul a -1 grad, in 7 decembrie. Dupa aceea, tendinta temperaturii va fi din nou de scadere, dar usoara. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in perioada 26 - 29 noiembrie, cand temporar vor fi mai insemnate cantitativ, precum si dupa data de 6 decembrie, cand vor fi in general slabe.